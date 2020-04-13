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Атипичный год из-за локдауна в экономике: Что будет с долларом к Пасхе

Главная » Последние новости » Новости экономики » Атипичный год из-за локдауна в экономике: Что будет с долларом к Пасхе
 
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Курс доллара будет постепенно снижаться, но к былым отметкам уже не опустится

В Украине курс доллара в ближайшее время будет снижен на 10-15 копеек за доллар и достигнет отметки в 27 грн/долл. Аналитики полагают, что к Пасхе и после неё курс будет плавно снижаться. Это снижение не будет резким и длительным, так как игроки попытаются использовать низкую цену и начнут запасаться валютой. К тому же, учитывая ситуацию в стране и в мире, нет причин полагать, что цена опустится ниже 27 гривен за доллар, информирует enovosty.com/news.

Другие аналитики полагают, что доллар может опуститься и ниже 27 гривен, но не существенно. Ситуация на рынке в этом году не совсем типичная. Обычно перед праздниками и длительными выходными украинцы массово сдают валюту, чтобы иметь на руках достаточно денег для развлечений, подарков и продуктов. В этом же году карантин внес существенные коррективы: развлекаться в этом году негде, а тратить запасы люди не торопятся — кризис заставляет экономить. К тому же, карантин и так похож на затянувшиеся выходные, потому ни Пасха, ни «майские» ничего не меняют для людей. Сейчас валюту сдают, в основном, заробитчане и люди, которые остались без доходов. Просто для того, чтобы прокормить себя и свои семьи.

Есть основания полагать что негативные сценарии, о которых приходилось говорить в начале карантина, могут не реализоваться. Паника и страх на фоне эмоций со временем несколько утихли, а ажиотаж спал. В Украине курс доллара не достиг психологической отметки в 30 грн/долл из-за локдауна в экономике. Поводов для оптимизма немного, но радует адекватное поведение украинцев, которые за последние годы более-менее научились не поддавать ся паническим настроям и эмоциям.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 570

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