Сейчас для Украины открывается окно возможностей, — Алексей Кущ

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Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что Европа столкнется с экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года

С вопросом относительно степени влияния мирового кризиса на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к аналитику института Growford Алексею Кущу, информирует enovosty.com/news.

Алексей Кущ сообщает, что финансово-экономический мировой кризис будет для Украины двойным шоком

«Это будет шоком двух балансов. С одной стороны, товарного. Потому что замедление мировой экономики приводит к падению сырьевых экспортных рынков. Соответственно, наш экспорт может сократиться. Но это еще и шок в финансовом балансе. Инвесторы будут искать так называемые «тихие гавани», то есть консервативные инструменты для хеджирования рисков. Будут вкладывать средства в банковские металлы, казначейские облигации США и выводить деньги из развивающихся стран. То есть шоком финансового баланса для нас является отток капитала

Таким образом, с одной стороны, это двойной кризис. А с другой стороны, это и окно возможностей. Потому что в рамках старого цикла деловой активности мы уже не могли найти свое место в глобальных технологических цепочках добавочной стоимости. Мы фактически скатились от экспортера самолетов до экспортеров кукурузы. А сейчас для нас открывается своеобразное окно возможностей. Так как старые глобальные технологические цепочки будут распадаться, в том числе и с помощью усиления протекционизма, торговых войн и экономического национализма. А рано или поздно начнут создаваться новые технологические цепочки, которые будут базироваться на новом технологическом укладе.

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И, соответственно, если Украина сможет предложить миру что-то интересное в области биотехнологий, нанотехнологий, информационных технологий, то она сможет занять более высокую ступень в этих глобальных цепочках и в своеобразной глобальной пищевой цепи. Сможет оттолкнуться от этой примитивной сырьевой сельскохозяйственной парадигмы, в которой мы сейчас оказались», — сообщает Алексей Кущ