«Победа этой недели»: Дубилет рассказал о том, как упростили жизнь украинцам
Украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести банковские квитанции об уплате.
К сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы. Об этом на странице в ФБ написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. В частности, к сервису подключили сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.), миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т.д.), ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.), ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов), услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.), информирует enovosty.com/news.
По словам министра, это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения.
Кроме времени, украинцы смогут таким образом экономить деньги, потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через «местные» банки с гигантскими комиссиями.
Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, украинцам стоит звонить на горячую линию 1545.
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По словам Дубилета, сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения — еще 10 учреждений.