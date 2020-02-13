«Победа этой недели»: Дубилет рассказал о том, как упростили жизнь украинцам

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Победа этой недели": Дубилет рассказал о том, как упростили жизнь украинцам "Победа этой недели": Дубилет рассказал о том, как упростили жизнь украинцам

Закрыть Отправить

Украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести банковские квитанции об уплате.

К сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы. Об этом на странице в ФБ написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. В частности, к сервису подключили сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.), миграционную службу (паспорта, загранпаспорта и т.д.), ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.), ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов), услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.), информирует enovosty.com/news.

По словам министра, это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения.

Кроме времени, украинцы смогут таким образом экономить деньги, потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через «местные» банки с гигантскими комиссиями.

Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию ​​в бумажной форме, украинцам стоит звонить на горячую линию 1545.

Читайте: В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год

По словам Дубилета, сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения — еще 10 учреждений.