Задержка субсидии 2021: Что происходит и когда придут деньги

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В 2021 году украинцы получили новые платежки, но не получили субсидию за декабрь

По всей стране украинцы жалуются на то, что всё ещё не получили субсидию за декабрь. Кроме того, украинцы отмечают, что существенные задержки наблюдаются и по детским выплатам, и по льготам участников боевых действий, и по чернобыльским, информирует enovosty.com/news.

На горячей линии на жалобы отвечают, что пока не получили финансирование, потому единственная рекомендация — ожидать.

В комментариях под постом на сайте Министерство социальной политики в facebook появился такой ответ на жалобы украинцев: «21.01.2021 направлены средства по бюджетной программе 2501230 «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме» в полном объеме за декабрь 2020 года. На местах задержку помощи поясняют техническим сбоем: начало года, много праздников и обещают, что крайний срок получения выплат для всех категорий — 19 января.