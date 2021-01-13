РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

13.01.2021 г.
20:11Ярослав Жалило рассказал о влиянии продления усиленного карантина на экономику страны
16:36Стало известно, кому в Украине увеличат субсидии
15:58В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями – Артем Компан
15:37Правительство зафиксировало цену на газ для населения до конца отопительного сезона
15:25Расплата за правду: Forbes будет наказывать "сказочников" Дональда Трампа
14:39Задержка субсидии 2021: Что происходит и когда придут деньги
14:17Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве не изменятся, – Кличко
Все новости экономики

Аналитика

08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...

Последние новости

13.01.2021 г.
20:11 Ярослав Жалило рассказал о влиянии продления усиленного карантина на экономику страны
18:16 Лыжник апокалипсиса, или мастер-класс от Зеленского по борьбе с ростом тарифов, ковидом и олигархами
17:55 Фото дня: Поклонник Трампа Чак Норрис штурмовал Капитолий?
17:40 Стало известно, какой карантин ждёт украинцев
16:36 Стало известно, кому в Украине увеличат субсидии
16:12 Погода в Украине: Синоптики рассказали, когда уйдут морозы и снегопады
16:07 В деле контрабандной VIP-вакцинации следы привели к одиозному советнику главы ОП Пасечнику, - СМИ
16:01 Возвращение Навального: Ёлкин в новой карикатуре показал, кто и как его встретит в России
15:58 В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями – Артем Компан
15:40 В США неизвестные поиздевались над ламантином, вырезав на его спине слово "Трамп"
15:37 Правительство зафиксировало цену на газ для населения до конца отопительного сезона
15:25 Расплата за правду: Forbes будет наказывать "сказочников" Дональда Трампа
15:10 Единственная казненная в США женщина за десятки лет. Что страшного совершила Лиза Монтгомери?
15:00 Турция разработала новый прототип вертолетного двигателя TEI-TS1400
14:46 Звонкая оплеуха Путину: Эйдман рассказал о моменте истины для российской власти
14:40 Определены места в Украине, где есть риск землетрясений
14:39 Задержка субсидии 2021: Что происходит и когда придут деньги
14:33 Вакцина Шредингера: Степанов отреагировал на 50% эффективности вакцины для Украины
14:17 Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве не изменятся, – Кличко
13:40 Ученые раскрыли тайну невосприимчивости жителей итальянского острова к COVID-19
13:20 В Украину пришла зимняя сказка: города засыпало снегом (ФОТО)
13:00 Вооружение продолжается: ВВС США купят у Boeing очередные самолеты-заправщики KC-46A
12:59 "Захватывающее и впечатляющее открытие": в Турции нашли древний храм
12:47 Топ-7 законопроектов по диджитализации на этот год
12:30 В Киеве эвакуатор чуть не забрал машину с ребенком внутри (ВИДЕО)
12:26 В США показали летающий беспилотный "Кадиллак" (ВИДЕО)
12:00 Компания Youtube на неделю заблокировала канал Трампа
11:58 В Эстонии презентовали боевую машину Type-X RCV (ВИДЕО)
11:28 В Индии собака каждый день "благословляет" посетителей храма (ВИДЕО)
11:09 Госдеп США готовит новые санкции против Северного потока-2
10:54 В Харькове пенсионерам будут бесплатно выдавать маски: подробности
10:47 В Карпатах сломался горнолыжный подъемник: людей снимали спасатели (ФОТО)
10:19 В столице подорожали отопление и горячая вода
09:58 В столице возле супермаркета произошла сильная драка
09:43 Зеленский пригласил Маска посетить украинский музей космонавтики
09:29 Украина закупает вакцину Sinovac: подробности
08:52 В Киеве заметили редкий суперкар Lamborghini (ФОТО)
08:29 Ким Чен Ын призывает к усилению военного потенциала, - Reuters
08:11 Пенс отказался отстранять Трампа от должности
07:45 Новый китайский танк VT4 впервые применили в бою
07:30 В Украину идут морозы: какие регионы засыплет снегом
07:28 Терминатор может стать реальностью: люди не смогут держать под контролем сверхразумных роботов
07:15 Потерявшийся кот вернулся к своим хозяевам спустя 7 лет (ФОТО)
07:00 Под Киевом засекли необычный японский внедорожник (ФОТО)
06:49 Киберполиция блокировала мощную контрабанду запрещенных лекарственных средств
06:28 В столице заметили шикарный Porsche 911 (ФОТО)
06:02 В Минкульте рассказали о возможности продления карантина
12.01.2021 г.
23:00 На Украину надвигается циклон: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
22:55 Врачи рассказали, как прийти в норму после COVID-19
22:40 Медики объяснили, почему маски нужно носить даже тем, кто перенес COVID-19
21:50 Пользователей Сети поразил невероятный восход солнца над морем в Украине (ФОТО)
21:39 Топ-10 самых опасных эпидемий в истории человечества
20:00 Пять лет в истории, которые оказались еще сложнее чем 2020 год
19:15 Гречневая каша может может быть опасной: кому нельзя её есть
19:03 Ядерная война: Смогут ли моря прокормить человечество? - СМИ
18:58 Неадекватный водитель из Запорожья, прорываясь в Крым, джипом протаранил контрольный пункт
17:39 Цены на квартиры в Киеве пробили новую отметку. Сколько сейчас стоит жилье в столице?
17:12 Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир
15:43 Трамп подготовил ещё пару сюрпризов администрации Байдена, - эксперт
15:34 Якутский шаман выезжает "на белом коне" "изгонять демона Путина". Ёлкин показал, как его будут останавливать
Все новости »

Ярослав Жалило рассказал о влиянии продления усиленного карантина на экономику страны

Главная » Последние новости » Новости экономики » Ярослав Жалило рассказал о влиянии продления усиленного карантина на экономику страны
 
Печать Отправить на почту

 

 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настаивает на продлении карантина

С вопросом относительно влияния продления карантина на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что введенный усиленный карантин на экономику сильного влияния не оказывает

«Но и, к сожалению, скорее всего на распространение заболеваемости также сильного влияния не оказывает. Особенно учитывая, что есть определенные области, которые формально соблюдают карантинные требования. Но вместе с тем, конечно, есть группы бизнеса, которые от введения усиленного карантина серьезно страдают. Это сфера общественного питания, сфера развлечений, объекты размещения и все то, что связано с туристической отраслью. И конечно все те предприятия торговли, деятельность которых приостановлена в усиленный карантин.

Надо учесть, что это не только юридические лица, но и физические лица-предприниматели. Поэтому количество предприятий, деятельность которых будет приостановлена в случае продления усиленного карантина, достаточно велико. И таким образом, для экономики влияние продления усиленного карантина будет не таким существенным, но по численности предприятий, деятельность которых приостановлена, влияние будет значительным. Мы уже видим протесты, которые были со стороны бизнеса перед тем, как начинался усиленный карантин. И эти протесты показали, что есть достаточно большая социальная масса, которая будет против продления усиленного карантина», — сообщает Ярослав Жалило

Читайте: Стало известно, какой карантин ждёт украинцев


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 35

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Все статьи





Читайте также

Стало известно, какой карантин ждёт украинцев
 В Минкульте рассказали о возможности продления карантина
Словарь современного украинского языка выбрал главное слово 2020-го года
 "Локдаун" по-украински: Украинцев возмутило видео беспредела полицейских на рынке
В Минздраве озвучили цели введения жесткого карантина в Украине
 Украинцы в канун ужесточения карантина массово покинули страну
В Тернополе объявили об отказе от локдауна
 Глава МОЗ рассказал о переносе карантина

Армия

Пистолет-пулемет "Форт-224"
Беспилотный летательный аппарат «Кажан-1»
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм PGM Ultima Ratio Hecate II (Франция)
Самолет Ан-178
Вся армия    >>

Персоны

Канделаки
Тина
Алекперов
Вагит
Южанина
Нина
Игорь
Мазепа
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сайт правительства Хабаровского края 12 часов транслировал нецензурную фразу про Путина (14452)

Врач, который не моется уже пять лет, удивил мир своей историей (11901)

Трампу предложили самолет до Ростова: лучшие мемы и карикатуры дня (8637)






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 