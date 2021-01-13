Ярослав Жалило рассказал о влиянии продления усиленного карантина на экономику страны

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настаивает на продлении карантина

С вопросом относительно влияния продления карантина на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что введенный усиленный карантин на экономику сильного влияния не оказывает

«Но и, к сожалению, скорее всего на распространение заболеваемости также сильного влияния не оказывает. Особенно учитывая, что есть определенные области, которые формально соблюдают карантинные требования. Но вместе с тем, конечно, есть группы бизнеса, которые от введения усиленного карантина серьезно страдают. Это сфера общественного питания, сфера развлечений, объекты размещения и все то, что связано с туристической отраслью. И конечно все те предприятия торговли, деятельность которых приостановлена в усиленный карантин.

Надо учесть, что это не только юридические лица, но и физические лица-предприниматели. Поэтому количество предприятий, деятельность которых будет приостановлена в случае продления усиленного карантина, достаточно велико. И таким образом, для экономики влияние продления усиленного карантина будет не таким существенным, но по численности предприятий, деятельность которых приостановлена, влияние будет значительным. Мы уже видим протесты, которые были со стороны бизнеса перед тем, как начинался усиленный карантин. И эти протесты показали, что есть достаточно большая социальная масса, которая будет против продления усиленного карантина», — сообщает Ярослав Жалило

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