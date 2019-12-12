США нанесли удар по «Северному потоку-2». Детали

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Палата представителей конгресса США в результате все же утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

Решение о введении санкций против «Северного потока-2» было принято в Соединенных Штатах Америки подавляющим большинством голосов, информирует enovosty.com/news.

В нижней палате оборонный бюджет поддержало двухпартийное большинство — 337 из 435 конгрессменов, 48 проголосовали против (в том числе 41 демократ, 6 республиканцев и один независимый конгрессмен). Решение палаты представителей утверждает изменения первоначальному проекту оборонного бюджета, одно из которых — введение санкционных ограничений против компаний, которые напрямую причастны к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В средствах массовой информации появилась информация о том, что налагаются на:

1. судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине сто футов ниже уровня моря

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2. иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или составным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных данным решением:

1) запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции

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2) замораживание имущества и активов таких лиц на территории Соединенных Штатов Америки.

Эксперты уже оценили санкции. Тем не менее, полагается, что эти санкции не будут иметь нужно результата и поток все же начнет работать. В частности, экономист заявил о том, что любые действия, которые прекращают или хотя бы тормозят строительств путинского газопровода является серьезным позитивом для Украины. Тем не менее, Соединенные Штаты должны были раньше начать санкционные процесс.