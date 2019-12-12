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США нанесли удар по «Северному потоку-2». Детали

Главная » Последние новости » Новости экономики » США нанесли удар по "Северному потоку-2". Детали
 
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Палата представителей конгресса США в результате все же утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

Решение о введении санкций против «Северного потока-2» было принято в Соединенных Штатах Америки подавляющим большинством голосов, информирует enovosty.com/news.

В нижней палате оборонный бюджет поддержало двухпартийное большинство — 337 из 435 конгрессменов, 48 проголосовали против (в том числе 41 демократ, 6 республиканцев и один независимый конгрессмен). Решение палаты представителей утверждает изменения первоначальному проекту оборонного бюджета, одно из которых — введение санкционных ограничений против компаний, которые напрямую причастны к прокладке трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В средствах массовой информации появилась информация о том, что налагаются на:

1. судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине сто футов ниже уровня моря

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2. иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или составным операциям для предоставления этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных данным решением:

1) запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции

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2) замораживание имущества и активов таких лиц на территории Соединенных Штатов Америки.

Эксперты уже оценили санкции. Тем не менее, полагается, что эти санкции не будут иметь нужно результата и поток все же начнет работать. В частности, экономист заявил о том, что любые действия, которые прекращают или хотя бы тормозят строительств путинского газопровода является серьезным позитивом для Украины. Тем не менее, Соединенные Штаты должны были раньше начать санкционные процесс.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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