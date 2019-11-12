Исторический рекорд: Украину завалили картошкой

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В Украину завезди рекордное количество импортного картофеля

В Украине наблюдается настоящий обвал цен на овощи из борщового набора, но картофель удешевление не сильно коснулось. Причина — сильный неурожай этого популярного овоща в этом году. Именно потому в этом серне в Украину доставлено рекордное количество импорта. Так, в прошлом месяце на территорию нашей страны завезли 92 699 тонн, а это больше, чем когда-либо завозили за целый год, информирует enovosty.com/news.

За весь текущий сезон в страну импортировали 142 тыс тонн, что в 529 раз превышает количество импортируемого картофеля в прошлом году. Экономисты отмечают, что в прошлом месяце в Украину импортировали половину от годового объема продажи этого овоща сетями супермаркетов, что является существенным показателем.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что рекордсменом среди овощей борщового набора, который сильнее всего подешевели, стала капуста.