Александр Охрименко: «Карантин выходного дня может оказать негативное влияние на экономику»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Охрименко: "Карантин выходного дня может оказать негативное влияние на экономику" Александр Охрименко: "Карантин выходного дня может оказать негативное влияние на экономику"

Закрыть Отправить

В Украине ввели карантин выходного дня

С вопросом относительно возможного влияния карантина выходного дня на экономику «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что введение карантина выходного дня приведет к снижению доходов и уменьшению роста ВВП

«Карантин выходного дня может оказать негативное влияние на экономику. Потому что рестораны, кафе, торговые центры потреяют достаточного много денег. И скорее всего собственникам придется или урезать зарплату сотрудникам или уволить. Это приведет к снижению доходов, ВВП и т.д. Это ошибочное решение нашей власти и в карантине выходного дня нет никакой необходимости», — сообщает Александр Охрименко