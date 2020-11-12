Александр Охрименко: «Карантин выходного дня может оказать негативное влияние на экономику»
В Украине ввели карантин выходного дня
С вопросом относительно возможного влияния карантина выходного дня на экономику «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.
Александр Охрименко сообщает, что введение карантина выходного дня приведет к снижению доходов и уменьшению роста ВВП
«Карантин выходного дня может оказать негативное влияние на экономику. Потому что рестораны, кафе, торговые центры потреяют достаточного много денег. И скорее всего собственникам придется или урезать зарплату сотрудникам или уволить. Это приведет к снижению доходов, ВВП и т.д. Это ошибочное решение нашей власти и в карантине выходного дня нет никакой необходимости», — сообщает Александр Охрименко