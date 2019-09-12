В Украине рекордно выросли цены на самые популярные продукты

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине рекордно выросли цены на самые популярные продукты В Украине рекордно выросли цены на самые популярные продукты

Закрыть Отправить

Украинцев шокировала стоимость картофеля и яблок

С начала текущего сезона в лидерах по подорожанию оказались яблоки, которые ранее продавались буквально за копейки. Рекордный урожай в 2018 году позволил украинцам покупать эти фрукты по крайне низким ценам, а в этом году рост уже составил почти 47 процентов, информирует enovosty.com/news.

На втором месте по росту стоимости оказался картофель. Несмотря на то, что в прошлом месяце цена на популярнейший овощ сократилась в сравнении с началом лета, всё же она гораздо выше показателей в начале 2019-го года. В Государственной службе статистики отметили, что на сегодня за килограмм картофеля нужно отдать примерно 15 гривен за килограмм. Оптом можно найти цену от 10 до 12 гривен. Эксперты говорят о том, что вскоре цена может еще немного сократиться, но на дешевый картофель рассчитывать не стоит.

В тройке ценового антирейтинга оказалось пшено, которое за восемь месяцев этого сезона выросло в цене сразу на 32 процентов. В конце августа за килограмм пшена нужно отдать до 35,22 гривен.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в этом году из-за сильного града в некоторых регионах урожай яблок сократится примерно на 50 процентов.

Читайте: В Украине сильно подорожает картофель, - эксперт