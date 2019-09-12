Гончаук высоко оценил новые законопроекты, направленные на детенизацию экономики
Гончарук высоко оценил поддержанные Верховной Радой Украины законопроекты, которые способствуют детенизации экономики
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высоко оценил поддержанные Верховной Радой Украины законопроекты, которые являются очень важными для экономики страны и дадут стимулы для экономического роста, информирует enovosty.com/news.
Гончарук сообщил, что принятые в первом чтении законопроекты способствуют детенизации экономики, мотивируют покупателей получать фискальные чеки и повышают уровень защиты прав потребителей. В частности, законопроект № 1080 способствует уменьшению давления на бизнес, стимулирует предпринимателей к прозрачному ведению бизнеса. Законопроект № 1076 усовершенствует процедуру публичных закупок, а законопроект № 1050 способствует развитию малого и среднего бизнеса.
Премьер-министр подчеркнул, что чрезмерная регуляция предпринимательской деятельности должна уйти в прошлое. Кроме того, Гончарук отметил, что принятые в первом чтении законопроекты еще будут дорабатываться вместе с общественностью, бизнесом и профильными экспертами.