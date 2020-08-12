Игорь Ляшенко: «Предпосылки развития экономики пока говорят не о росте, а об ожидании спада»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Игорь Ляшенко: "Предпосылки развития экономики пока говорят не о росте, а об ожидании спада" Игорь Ляшенко: "Предпосылки развития экономики пока говорят не о росте, а об ожидании спада"

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С просьбой прокомментировать текущую экономическую ситуацию в стране и возможные перспективы ее развития “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Центра проектных исследований «Уровень жизни» Игорю Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Ляшенко сообщает, что падение ВВП в 2020 году по странам Евросоюза ожидается 8-9%

«На этом фоне трудно себе представить, что Украина ограничится меньшей цифрой. В то же время наше правительство ориентируется на 6%. По моему мнению, 6% мы можем получить либо «в результате» сфальсифицированной статистики или применения неверных статистических методик.

Отсюда и отношение к прогнозам на 2021 год. Наше правительство видит рост в 2021 году на 4-5 процентов, но надо понимать базу и видеть предпосылки. А предпосылки пока говорят не о росте, а об ожидании спада. Промышленное производство и инвестиции в стране падают двузначными числами», — сообщает Игорь Ляшенко

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