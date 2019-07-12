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«Самая главная санкция»: В США одобрили адский удар по России

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Самая главная санкция": В США одобрили адский удар по России
 
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Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на следующий год, которая включает запрет проводить любые сделки с госдолгом Российской Федерации

В США одобрили важную поправку, которая может стать огромным ударом по РФ.Как отмечает один из инициаторов конгрессмен Брэд Шерман, речь идет о настоящих серьезных санкциях против России. Эта поправка предусматривает, что ни один американец не будет иметь возможности осуществлять новые соглашения с суверенным долгом Российского государства. Конгрессмен от штата Калифорния также отмечает, что Соединенных Штатам нужен серьезный механизм, позволяющий наказать Россиию за содеянное на выборах, и сдержать ее. Именно эти санкции он и считает таким механизмом, информирует enovosty.com/news.

Политический обозреватель Олег Пономарь на своей странице в facebook, называет это главной новостью дня: «Это та, самая главная санкция против РФ, которую так настойчиво не вводит уже два года Трамп, — против суверенного долга РФ…
… Но проблема в том, что очень мало надежды на то, что эту санкцию проголосует трамповский Сенат (нужно результативное голосование обеих палат Конгресса — и Палаты и Сената) и тем более на то, что такую бы санкцию затем подписал Трамп», — отмечает известный обозреватель, указывая на очень важный момент.

Конечно же, в России уже успели прокомментировать инициативу США. Так, член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов высказал свое мнение о том, что «американцы придумывают санкции, ограничения и нелепые обвинения» в адрес Москвы.


Автор: Оксана Ельченко
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