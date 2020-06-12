Дешевые кредиты для МСП: Минфин активизирует работу банков

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Минфин активизирует работу банков с целью усиления кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

Министр финансов Украины Сергей Марченко провел совещание с представителями государственных банков по активизации их участия в программе поддержки бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%», информирует enovosty.com/news.

«Сегодня в прессе и социальных сетях много информации о том, что программа якобы не работает. Основная претензия бизнеса — бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты», — обратился к представителям государственных банков Министр финансов Сергей Марченко. Марченко отметил, что Минфин собрал представителей банков, чтобы понять, «что мешает банкам — особенно государственным банкам — активнее кредитовать микро и малый бизнес в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%»

Согласно информации, предоставленной Министерству финансов Фондом развития предпринимательства, который администрирует программу «Доступные кредиты 5-7-9%», по состоянию на 10 июня 2020 года банки-партнеры получили 24 720 заявок на участие в программе «Доступные кредиты 5-7-9 %». Однако, всего 3500 тысячи клиентов сформировали и передали банкам соответствующий пакет документов для участия в программе. Выдано 605 кредитов на сумму 381,041 миллиона гривен. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.

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Однако практически каждая вторая заявка (1509 заявок) была отклонена банком. Среди самых распространенных причин отказа — «деловая репутация» (60% отказов), «необоснованность бизнес-плана» (11%), «несоответствие цели кредитования» (12%), «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП» (4%), «убыточная деятельность ММП» (4%), «превышение объема выручки» (3%), «превышение лимита господдержки» (1%).

Ранее сообщалось, что украинцев ждут дешевые кредиты. В Украине после решения НБУ о снижении учетной ставки до рекордных 6% банки снизят проценты по кредитам.