В Польше прогнозируют полную потерю урожая без сезонных рабочих из Украины

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Польские фермеры уже сегодня бьют в набат и обеспокоены тем, что украинские сезонные рабочие не могут приехать в страну, заявляя о том, что весь их урожай может быть полностью потерян, поскольку собирать его некому.

Глава Ассоциации переработчиков фруктов и овощей в Польше Анжей Гайовничек убежден, что Польшу, как одну из стран лидеров в производстве продуктов питания, ждет неминуемая катастрофа без украинских рабочих, информирует enovosty.com/news.

Глава Ассоциации полагает, что Польша должна всячески способствовать привлечению украинцев в страну. Более того, предложить украинским сезонным рабочим должное социальное обеспечение, условия труда и достойную зарплату на уровне 12-14 злотых в час, в нашем эквиваленте — это 75-90 гривен.

Анжей Гайовничек предположил, что, если украинские рабочие не смогут приехать в Польшу на сезонный сбор клубники уже сейчас – это повлечет за собой массовые протесты польских аграриев, поскольку урожай останется на полях.

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