Развитие малого и среднего бизнеса станет основой развития экономики Украины, — Петрашко

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Игорь Петрашко сообщил, что развитие малого и среднего бизнеса станет основой развития экономики Украины

Долгосрочная стратегия развития государства должна базироваться на содействии развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, информирует enovosty.com/news.

«Стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки. Мы подчеркиваем важность обеспечения для МСБ большего доступа к финансам, облегчения доступа к рынкам и уменьшения регуляции», — сказал Игорь Петрашко.

Он добавил, что правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощению доступа к финансам благодаря обеспечению новых кредитов и запуску грантовых программ, уменьшению расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшению налоговой нагрузки.

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«Для стимулирования деятельности МСБ мы поддержим имеющиеся рынки и поможем в выходе на новые. Усилим нашу работу по дерегуляции», — отметил Министр экономики. Напомним, что с 11 мая начинают действовать новые разрешения для ведения бизнеса, а страна начинает путь выхода из карантина.