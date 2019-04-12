В 2019 году падения экономики Украины не ожидается , — Егор Киян

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Глава МВФ Кристин Лагард сообщила, что в 2019 году ожидается, что 70% мировой экономики испытает замедление темпов роста. По словам Лагард, мировая экономика находится в непростой ситуации, а сам рост носит неустойчивый характер. По мнению аналитиков, возможная рецессия нанесет сокрушительный удар по еврозоне

С вопросом относительно влияния рецессии мировой экономики на ситуацию в Украину «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что основными причинами замедления роста мировой экономики является начало так называемых торговых войн и усиление протекционизма между странами

«Объемы торговых оборотов между странами уменьшаются, что влияет на рост мировой экономики. Учитывая ситуацию в Украине необходимо отметить, что мы зависим от мировой торговли, так как у нас экспортоориентированная экономика. И замедление мировой экономики также скажется и на замедлении темпов роста ВВП Украины. Если в прошлом году темп роста ВВП составлял 3,3%, то в этом году прогнозируется, что рост ВВП будет в районе 2-2,2%. И соответственно ожидается замедление темпов роста экономики страны», — говорит Егор Киян

Относительно причин замедления темпа роста, то эксперт акцентирует внимание на том, что если раньше мы могли свободно продавать свои товары, то сейчас из-за того, что на рынках протекционизм, Украине становится все сложнее продавать свои сырьевые товар, а именно зерновую продукцию и металлургию. Потому, что мировой производитель начинает сбрасывать цену, и для того, чтобы наша продукция могла конкурировать наши производители тоже вынуждены будут сбрасывать цену.

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«Еще необходимо отметить, что поскольку предложение товара увеличивается из-за того, что продавать его становится некуда, то украинским товаропроизводителям конкурировать с мировыми производителями становится все сложнее и сложнее. И исходя из того, что цены на сырьевые товары в мире будут снижаться, то это грозит Украине уменьшением валютной выручки. То есть если цена в долларовом эквиваленте будет снижаться, то, соответственно, в результате экспорта товаров Украина будет получать меньше валютной выручки.

Таким образом, ближайший год вряд ли будет очень простым для экономики страны, имеющей сырьевую ориентацию экспорта, потому что на сырьевых рынках очень большая конкуренция и очень много стран, которые предлагают аналогичную продукцию.

В тоже время рецессии в Украине не ожидается и падение экономики вряд ли будет. Однако некоторое замедление роста ВВП все же ожидается и Украине необходимо как можно быстрее переходить от сырьевой ориентации к ориентации высокотехнологического сектора. Потому, что на высокотехнологическом секторе данные изменения и данная коньюнктура рынка не будет сильно отображаться. То есть волатильность этих рынков не заденет высокотехнологическую продукцию. А если ее и заденет, то в намного в меньшей степени. А конкуренция на таких рынках намного и намного меньше, потому что стран, специализирующихся на высокотехнологической продукции, не так уж и много. Украине конечно же следует развивать и другие отрасли, чтобы в будущем менее зависеть от коньюнктурных шоков», — говорит аналитик.

Кроме того, Егор Киян подчеркивает, что на рецессию украинской экономики кроме торговых аспектов относительно получения меньшей выручки могут влиять и другие факторы.

«Если будет замедление роста экономики, то, соответственно, можно ожидать некоторый отток капитала и инвестиций из страны. И можно ожидать, что внешние займы станут немного более дорогими для Украины. Для того, чтобы не выходить с облигациями на внешний рынок займов и не предлагать более высокие проценты, конечно же хотелось, чтобы в Украине была более взвешенная финансовая политика.

Таким образом, можно выделить два фактора, которые повлияют на экономическую ситуацию в стране в случае рецессии мировой экономики. Это замедление темпов ВВП в связи с падением торговли и уменьшением валютной выручки и увеличение стоимости внешних займов. Но каких-то таких критических аспектов и существенного падения экономики страны в 2019 году ожидать не стоит», — сообщает эксперт.