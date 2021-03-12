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В этом году украинские вузы ждут важные изменения

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Сейчас украинские вузы могут распоряжаться только часть своих средств, то есть - есть ограничения на их использование.

В этом году высшие учебные заявления в Украине ожидают важные изменения. Об этом передают «Экономические Новости» со ссылкой на сайт «Слуги народа«.

Детальнее планами поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции «слуги народа» Сергей Бабак.

По его словам, сейчас планируется создание модели автономного учреждения высшего образования, которое будет иметь полное право распоряжаться средствами, самостоятельно определять систему оплаты труда своим преподавателям, привлекать пожертвования и инвестиции, при этом быть неприбыльной организацией и иметь все налоговые льготы.

Также, по словам Бабака, такое учреждение будет иметь независимую систему управления. То есть все, что заработает университет, будет его собственными средствами, и они смогут направлять их на что угодно.

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Сегодня высшее учебные заведения в Украине могут распоряжаться только частью своих средств, то есть = есть ограничения на их использование: «Будет автономия — учебные заведения будут иметь прозрачные возможности привлекать средства для развития и тратить их на собственные нужды», — рассказал народный депутат.

Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как должны измениться зарплаты украинских учителей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 397

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