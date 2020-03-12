Рост мировой экономики в 2020 году уменьшится, — Александр Охрименко

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Цены на нефть продолжают снижаться на фоне прогнозов по снижению спроса на нефть в 2020 году

С вопросом относительно влияния снижения цен на нефть на мировую экономику и экономическую ситуацию в Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что изменение цен на нефть кому-то выгодно, а кому-то нет

«В данной ситуации у стран, которые добывают нефть, будет падение. Но те страны, которые зависят от энергоресурсов, например, Китай, Япония, страны Европы, от этого даже выиграют. То есть у них будут дешевле энергоресурсы. В целом, конечно, мировая экономика в 2020 году покажет меньше рост, чем за 2019 год.

А Украина является экспортоориентированной страной. И по этой причине, к примеру, если в 2020 году у нас рост ВВП будет 2%, то это будет очень хорошо. Потому что замедление темпов роста ВВП может быть гораздо сильнее. И скорее всего украинский экспорт в 2020 году упадет по сравнению с 2019 годом», — говорит Александр Охрименко

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