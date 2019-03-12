Эксперт рассказал, что будет влиять на цену нефти

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Эксперты прогнозируют «боковой» ценовой тренд на нефть, то есть без резких роста/падения.

Цены на нефть эталонных марок сегодня 12 марта выросли в ходе азиатских торгов. Например, стоимость майских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 66,65 доллара за баррель. Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос до 56,92 доллара за баррель, информирует enovosty.com/news.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» сообщил, что на этот год эксперты прогнозируют «боковой» ценовой тренд на нефть, то есть без резких роста/падения.

«Единственное, что может скорректировать цену в сторону увеличение — это наличие негативных глобальных политических факторов, например, блокада нефтедобычи в Венесуэле или очередное напряжение в Персидском заливе, например из-за Ирана и его ядерной программы»,- подчеркнул эксперт.

С его слов, мировая экономика замедляется и по теории, нас ждет период дешевой нефти. Если не вмешается глобалистика, которая зачастую и используется для искусственного наращивания нефтяных котировок, в 2019-м году цены на энергоресурсы будут находится в нисходящем ценовом тренде.

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