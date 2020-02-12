В Украине рассказали о том, как выросла пенсия

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Средняя пенсия в Украине в последние годы выросла на 1255 гривен

За три года размер средней пенсии у украинцев вырос практически в два раза. Рост составил 1255 гривен. Такими данными поделилась министр социальной политики Украины Юлия Соколовская во время выступления на заседании 58-й сессии Комиссии ООН по вопросам социального развития, информирует enovosty.com/news.

По её словам, средняя пенсия украинцев в 2017 году составляла 1828 гривен (или же 68 долларов). В этом году в среднем пенсионеры по стране получают 3083 гривен (123 долларов).

По словам главы ведомства, сейчас в Украине активно работают над развитием социальных услуг. После введения в эксплуатацию закона «О социальных услугах» это направление усиливается. В частности, в стране вводятся семнадцать базовых соцуслуг, усиливается доступность и инклюзивность для детей, людей с инвалидностью и пожилых украинцев.

Также, Сокоровская рассказала о том, какие современные инновации сейчас призваны облегчить жизнь украинцев. Так, в рамках программы цифровизации в стране появилась электронная трудовая книга, электронный кабинет Пенсионного фонда и пенсионный калькулятор.

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Кроме того, для того чтобы помочь родителям в Украине, вскоре вместе с онлайн-сервисами, которые уже работают, начнёт функционировать и е-пенсия, е-social и е-больничный.