Сегодня в Украине меняются зарплаты, пенсии и другие выплаты. Кто и сколько получит

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С первого декабря в Украине меняется прожиточный минимум и другие выплаты

В Украине с сегодняшнего дня увеличится прожиточный минимум. Зависимо от категории он максимально составит 2 189 гривен. Соответственно, изменятся и другие выплаты украинцам, как вот максимальная пенсия, которая с 1 декабря вырастет до 17690 гривен. Минимальная составит 1769 гривен в месяц, информирует enovosty.com/news.

Также, с декабря в Украине изменилась минимальная заработная плата, которая с сегодняшнего дня составит 6000 гривен в месяц. А вот максимальное пособие по безработице максимум будет равно сумме в 9 080 гривен.

Женщины в декрете, которые не работают, получат 25 процентов от прожиточного минимума, что отныне составит 567 гривен в месяц. Если же украинка до рождения ребенка официально работала, то с выходом в декрет будет получать среднемесячный доход. Несколько изменилась и сумма алиментов, которая, в зависимости от дохода плательщика, составит от 960 до 2395 гривен в месяц. Одинокие матери, чей доход не превышает прожиточный минимум в Украине, будут получать 1921 гривну на ребенка в возрасте до шести лет и 2395 для детей до их совершеннолетия.

На надбавку в сумме до 218 гривен могут рассчитывать украинцы, которые имеют статус «Почетный донор СССР» и «Почетный донор Украины».

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Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в Украине после консультаций с международными партерами приняли решение отложить повышение минимальной заработной платы до 6500 гривен.