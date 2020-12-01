Рада решила судьбу кассовых аппаратов. Кто должен их установить до конца года

Главная » Последние новости » Новости экономики » Рада решила судьбу кассовых аппаратов. Кто должен их установить до конца года Рада решила судьбу кассовых аппаратов. Кто должен их установить до конца года

Закрыть Отправить

Из-за карантина ситуация малого и среднего бизнеса в Украине настолько тяжелая, что обязательное установление кассовых аппаратов может добить бизнес. Потому Рада всё же отсрочила кассовые аппараты для ФОПов до 2022 года

ВРУ сегодня, 1 декабря, приняла законопроект № 4439-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмена механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций». В первом чтении документ поддержали 320 народных депутатов, во втором — 319, информирует enovosty.com/news.

Документом предлагается определять предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы. В пояснительной записке указано, что это позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Также проект закона предусматривает исключение нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

Документ также откладывает до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога. Исключение составляют те ФЛП, осуществляющие деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Читайте: Кассовый аппарат в прошлом: В Украине запустили сервис программных касс

Законопроект предлагает отменить штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов суммы средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО).

Вместе с тем, до конца этого года кассовые аппараты должны установить продавцы медицинского оборудования, ювелирки и электроники.

Отметим, предприниматели не довольны решением Рады и обещают продолжить протесты до того времени, пока депутаты не поддержат их законопроект.

Читайте: Рада ужесточила правила для физлиц-предпринимателей и ввела кэшбек: подробности