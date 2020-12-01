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«Нет ничего военного»: Украинскому бизнесу дали конкретные советы, как сделать существенный скачок вперед

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Нет ничего военного": Украинскому бизнесу дали конкретные советы, как сделать существенный скачок вперед
 
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Принципы, которые используются в менеджменте больших компаний, еще более актуальны для малого и среднего бизнеса.

Таким мнением на странице в Фб поделился Дмитрий Дубилет. Он рассказал о том, что принципы «Регулярного менеджмента», которые используются в менеджменте больших компаний, еще более актуальны для малого и среднего бизнеса. некоторые принципы, которые одинаково актуальны для бизнесов всех размеров. Экс-министр Кабинета министров описал некоторые принципы, отметив, что их и так многие используют, но с точки зрения качественного менеджмента они могут помочь осуществить большой скачок вперед:, информирует enovosty.com/news.

1. Разбейте работу сотрудников своей компании по направлениям (стримы). Это могут быть как продуктовые направления, так и дисциплинарные. Например: Маркетинг, Служба поддержки, Депозиты, Доставка. Вы можете разрезать компанию по вертикали, горизонтали, диагонали… Главное, чтобы эти стримы охватывали собой 100% деятельности.

2. У каждого стрима должен быть менеджер. В небольших компаниях один человек может отвечать за несколько стримов.

3. У каждого стрима должен быть свой чат.

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4. У каждого стрима должен быть свой дашборд. В создание дашборда нужно инвестировать много усилий и улучшать его постоянно. Рекомендую, кстати, платформу Google Datastudio.

5. Главное. На каждый стрим в календаре должно быть создано регулярное совещание. Нужно зайти в календарь и создать повторяющиеся совещания. Регулярность совещаний может быть от “Каждый день” до “Раз в три недели” — в зависимости от интенсивности новостей и управленческих решений.

6. Менеджер стрима должен на свое совещание обязательно готовить презентацию. Не нужно тратить время на какое-то особое оформление. Но, поверьте, это очень важно для качественного совещания. Только так оно будет эффективно. К тому же, из моего личного опыта, часто новые идеи посещают докладчика именно при подготовке слайдов.

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7. Типовая структура презентации: 1) Обзор сделанных задач и задач в беклоге. 2) Дашборд и комментарии к нему 3) Вопросы к обсуждению.

8. Подходите с особой страстью к тому, кто участвует в совещаниях. Не должно быть лишних людей!

9. После совещания всем сотрудникам рассылается follow-up со списком принятых решений и ссылкой на саму презентацию. Мы обычно это делаем в общем чате со всеми сотрудниками, даже если они не принимали участия, чтобы они понимали, что происходит в компании.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 145

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