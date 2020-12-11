В Укркоопсоюзе рассказали коллегам об особенностях применения РРО в горных районах

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Вопрос введения регистраторов расчетных операций (РРО или кассовый аппарат) волнует малый бизнес по всей стране.

Директор департамента коммерческой деятельности, промышленности и заготовок Укркоопсоюза (COOP Украина) Василий Пасенко рассказал в рамках семинара об особенностях применения РРО в объектах торговли и ресторанного хозяйства, размещенных на территории сел, имеющих статус горных.

Так, по словам В. Пасенко, физические лица-предприниматели на общей системе налогообложения и юридические лица при осуществлении деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг на территории сел и поселков городского типа, которым согласно Закону Украины от 15.02.1995 г. №56 / 95-ВР «О статусе горных населенных пунктов в Украине» предоставлен статус горных, могут не применять РРО при определенных условиях.

В частности, проводить расчеты без применения регистратора расчетных операций и/или программных РРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций РРО субъекты хозяйствования имеют право при условии, если предельный размер годового объема расчетных операций по продаже товаров (предоставлении услуг) субъекта хозяйствования менее 500 тыс. грн. В то же время, применение РРО и/или ПРРО является обязательным при осуществлении розничной торговли подакцизными товарами и/или в случае превышения предельного размера годового объема расчетных операций по продаже товаров (предоставлении услуг) – 500 тыс. грн.

Исходя из того, что, согласно ст. 10 Закона Украины от 06.07.1995 г. №265 / 95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями, перечень отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций и/или программных РРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций, а также предельный размер годового объема расчетных операций по продаже товаров (предоставлении услуг), при превышении которого применения РРО и/или ПРРО является обязательным, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Постановлением КМУ от 23.08.2000 г. №1336 «Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины от 06.07.1995 г. №265 / 95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями утвержден перечень отдельных форм и условий проведения деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, которым разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

В Укркоопсоюзе отметили, что согласно п. 22 Перечня разрешено проводить расчетные операции без применения РРО и/или ПРРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций при осуществлении деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг на территории сел и поселков городского типа, которым согласно Закону Украины от 15.02.1995 г.. №56 / 95-ВР «О статусе горных населенных пунктов в Украине» с изменениями и дополнениями предоставлен статус горных.

В то же время п. 2 Постановления №1336 установлен предельный размер годового объема расчетных операций по продаже товаров (предоставлении услуг), при превышении которого применения РРО и/или ПРРО является обязательным – 500 тыс. грн на один субъект хозяйствования.

В. Пасенко в то же время отметил, что действие Постановления №1336 не распространяется на субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю подакцизными товарами.

Система потребительской кооперации COOP Украина (Укркоопсоюз) объединяет граждан из всех областей Украины. В частности, магазины COOP работают в горных и малонаселенных селах.