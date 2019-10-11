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Украинскую молодежь могут освободить от налогов

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинскую молодежь могут освободить от налогов
 
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Освободив украинскую молодежь, правительство хочет вывести предпринимателей из тени

В ВРУ зарегистрировали проект закона, которым предлагается не облагать налогами заработные платы молодых украинцев, возрастом до 27 лет. Депутаты считают, что это поможет не только вывести из тени работодателей, но и лишить их страха нанимать на работу молодых специалистов без опыта работы. Такое нововведение также должно помочь молодым украинцам найти работу и набираться опыта. Налоги платить не будут ни они, ни работодатели, информирует enovosty.com/news.

Этот вопрос является болезненным, так как даже платя работника минималку в четыре тысячи гривен, работнику с компанией нужно отдать более 1,5 тысяч налога.

Отметим, ранее в ВРУ был принят закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».


Автор: Оксана Ельченко
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