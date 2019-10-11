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Луковые новости: Украинцев обрадовали отличными новостями по поводу популярного овоща

Главная » Последние новости » Новости экономики » Луковые новости: Украинцев обрадовали отличными новостями по поводу популярного овоща
 
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Эксперты рассказали, чего ждать от цены на лук этой зимой

В этом сезоне цены на лук и картофель неприятно удивляли украинцев своей дороговизной. И если с картофелем приятных новостей не предвидится, то с луком сложилась несколько иная ситуация. В зимний период за этот овощ на рынках будут просить от шести до десяти гривен за килограмм. Эксперты в эфире украинского телеканала рассказали о том, что это практически в три раза меньше, чем годом ранее, информирует enovosty.com/news.

Также, экспорты рассказали о том, что украинцы сейчас покупают обычный лук. А вот европейцы всё чаще обращают свои взоры в сторону очищенного овоща. Вот только за такой лук придётся заплатить намного больше.

Отметим, прошлой весной цена на лук побила все возможные рекорды. Но сейчас ситуация исправилась: хранилища набиты под завязку. Вот только весной ситуация может несколько изменится, так как в Украине всё ещё есть большая проблема с качеством хранения овощей.


Автор: Оксана Ельченко
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