«Холодная война» и момент истины для Европы: На смену эпохе глобализации приходит «век беспорядков»

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Геополитику «эпохи беспорядка» будет определять напряжение между Соединенными Штатами Америки и Китаем

В 2020 году в истории человечества придёт новая эпоха. Специалисты Deutsche Bank, которые и поделились новым отчетом, полагают, что эту эпоху будет определять понятие «беспорядка». Ключевой мотив — холодная война между Соединенными Штатами Америки и КНР, информирует enovosty.com/news.

Ещё один важный момент состоит в том, что Европа окажется перед лицом большого вызова и на пороге больших перемен. Так, пандемия коронавируса придала новый импульс интеграционным процессам. Есть все основания полагать, что европейцы останутся в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации.

Ещё одна особенность новой эпохи — это увеличение долга и превращения «раздачи денег с вертолета» в привычную политику.

Отразится «эпоха беспорядка» на поколениях и социальных слоях. В мире усилятся заметные различия между поколениями: миллениалы и более молодые люди через десять лет догонят старшие поколения по количеству, и это позволит им определять результаты демократических выборов. Кроме того, в самом начале остро ощутится пропасть между социальными слоями, но вскоре это согласится: государства начнут облагать богачей высокими налогами.

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Вместе с тем, специалисты Deutsche Bank подчеркивают, что не всякий беспорядок является плохим. Они подчеркнули, что наступление нового времени не стоит принимать как причину отказать от покупки финансовых активов, так как новая эпоха принесет масштабные интервенции монетарных властей и ликвидность.