Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Как это будет работать?

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Президент Украине подписал законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится на сайте ВРУ. Теперь давно обсуждаемый проект закона под номером 2285-Д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» перешагнул последний этап и уже скоро окончательно вступит в силу. Сообщается, что это должно произойти не раньше конца текущего года и не позже следующего лета, информирует enovosty.com/news.

Суть закона состоит в том, что в Украине можно будет в законной плоскости открывать казино, букмекерские конторы (в частности, в интернете), залы игровых автоматов. Также, в законе будут площадки под онлайн-покер. В документе прописано, что залы игровых автоматов будут размещены в 3, 4 и 5-звездочных отелях. Обсуждается и минимальное количество номеров отелей. В Киеве должно быть не меньше пятидесяти номеров, в других населенных пунктах – не менее 25-ти. Лицензию можно получить на 250 автоматов, в одном зале должно быть минимум пятьдесят. Ещё один важный момент, прописанный в документе, — резиденты страны-агрессора не могут иметь игорный бизнес на территории Украины.

Отметим, законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине был неоднократно возвращен и переделан, в нём находили много несостыковок и спорных моментов. Ещё недавно были разговоры о том, что законопроект будет ветирован президентом и его отправят на доработку.