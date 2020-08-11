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Субсидия и деньги за корову: Украинцам пояснили важные новшества по субсидии

Главная » Последние новости » Новости экономики » Субсидия и деньги за корову: Украинцам пояснили важные новшества по субсидии
 
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В правительстве пояснили, будут ли учитываться деньги за продажу продуктов животноводства при начислении субсидии

Декларируя доходы от продажи животноводческой продукции, личные сельские хозяйства одновременно смогут получить жилищные субсидии. Об этом на своей странице в facebook написал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий. Он сообщил о том, что соответствующее постановление Кабинета Министров Украины под номером 632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи» (относительно субсидий) одобрена Правительством 22 июля, информирует enovosty.com/news.

«Пунктом 11 Порядка этого постановления предусмотрено, что доходы от реализации молока и молочного сырья, а также продукции животноводства учитываются в размере 30% от начисленных сумм. Это значит, что только 30% стоимости проданной животноводческой продукции будет облагаться налогом, что позволит личным сельским хозяйствам потенциально получить жилищные субсидии», — написал заместитель министра.

Кроме того, Высоцкий написал о том, что Минэкономики инициировало соответствующие изменения в постановление для того, чтобы детенизировать продажи животноводческой продукции, а для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на физлица: «Принятые изменения коснутся вопросов равного доступа к государственной помощи, объективности во время её назначения и упрощении оформления необходимых документов», — констатировал Тарас Высоцкий.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 372

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