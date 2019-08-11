Определены самые богатые семьи в мире

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Издание Bloomberg обнародовало рейтинг самых богатых семейств на Земле. Возглавляют список родственники, владеющие 190,5 млрд долларов.

Bloomberg составил список наиболее состоятельных семей планеты, информирует enovosty.com/news.

Согласно рейтингу издания, самым богатым является семейство Уолтонов. В распоряжении этих людей сосредоточено 190,5 млрд долларов. Они владеют компанией Walmart, владеющей более чем 11 тыс. супермаркетов в разных уголках мира. Главный офис сосредоточен в американском штате Арканзас. Было установлено, что в последнее время капитал семейства вырастал на 70 тыс долларов всего за одну минуту.

Далее оказались владельцы фамилии Марс. Семья занимается шоколадным бизнесом и имеет на своих счетах 126,5 млрд долларов США. Первый кондитерский завод семья Марс построила в 1963 году на территории Нидерландов. Теперь продукцию можно купить везде. Всемирную известною получили Сникерс, Марс, Баунти и Милки Уэй.

Первую тройку замыкают Кохи, которые продвигают свой нефтедобывающий бизнес. Развивают корпорацию Koch Industries, главным образом, два брата – Чарльз и Дэвид. На банковских карточках семьи хранится 124,5 млрд долларов.

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