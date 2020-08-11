Александр Охрименко: «Легализация игорного бизнеса не окажет существенного влияния на поступления в бюджет»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Охрименко: "Легализация игорного бизнеса не окажет существенного влияния на поступления в бюджет" Александр Охрименко: "Легализация игорного бизнеса не окажет существенного влияния на поступления в бюджет"

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В Украине легализовали игорный бизнес. Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.

С вопросом относительно влияния легализации игорного бизнеса на поступления в бюджет страны «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что легализация игорного бизнеса не окажет существенного влияния на поступления в бюджет страны

«Принятый закон является очень устаревшим. На сегодняшний момент такие виды игр уже непопулярны. Сейчас больше популярно интернет-казино. А деятельность интернет-казино данный закон фактически не регулирует. Так что каких-то существенных поступлений в бюджет не будет. Возможно за год соберут 2-3 млрд грн. Но для бюджета страны это очень маленькая сумма. Скорее всего, здесь будет больше разговоров, чем реальный доход в бюджет», — сообщает Александр Охрименко