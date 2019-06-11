«Выбор между ужасным и чудовищным»: Экономист о размещение еврооблигаций Украины в евро
На этой неделе правительство начнет размещение семилетних еврооблигаций Украины в евро. Road show запланировано в четырех европейских городах — Лондон, Милан, Франкфурт и Мюнхен, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
Экономист Алексей Кущ в эксклюзивном комментарии изданию "Экономические Новости" заявил, что сейчас это крайне нецелесообразно. "Окно возможностей было упущено в прошлом году: в мае этого года были зафиксированы худшие сезонные показатели на мировых фондовых площадках, продолжается отток инвестиций с рынка развивающихся стран и давление на корзину их национальных валют, в добавок к проблемам Аргентины и Турции, может добавиться Мексика, Колумбия и Чили",- уточнил он. Эксперт считает, что ставка по еврооблигациям скорее всего будет выше 9%, а срок - до 10 лет. "Это значит, что долг к дате погашения удвоиться. С другой стороны, если у Минфина есть "инсайд" о прекращении сотрудничества с МВФ этой осенью, то в ближайшие пару месяцев - действительно единственный шанс на размещение, это как выбор между ужасным и чудовищным", - подчеркнул Кущ.