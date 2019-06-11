«Выбор между ужасным и чудовищным»: Экономист о размещение еврооблигаций Украины в евро

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Выбор между ужасным и чудовищным": Экономист о размещение еврооблигаций Украины в евро "Выбор между ужасным и чудовищным": Экономист о размещение еврооблигаций Украины в евро

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На этой неделе правительство начнет размещение семилетних еврооблигаций Украины в евро. Road show запланировано в четырех европейских городах — Лондон, Милан, Франкфурт и Мюнхен, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.