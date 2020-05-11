Украинские фермеры переманивают сезонных рабочих и готовы платить больше, чем в Польше и Великобритании

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинские фермеры переманивают сезонных рабочих и готовы платить больше, чем в Польше и Великобритании Украинские фермеры переманивают сезонных рабочих и готовы платить больше, чем в Польше и Великобритании

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Украинские фермеры также заинтересованы в том, чтобы их соотечественники не уезжали на сезонные работы заграницу и даже готовы платить больше, чем их западные коллеги, практически в 1,5 раза за ту же работу.

Так, руководитель одного из крупнейших производителей ягод на Черниговщине, предприятие которого работает исключительно на экспорт, Андрей Белый, готов привлекать на сезонные работы соотечественников и платить им больше, чем западные фермеры, информирует enovosty.com/news.

Так, по его словам, если в Польше украинским рабочим платят в день порядка 800 гривен за 90-100 кг собранных ягод, он готов при том же объёме выполненных работ заплатить 1200 грн.