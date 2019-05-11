РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

11.05.2019 г.
17:48Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег
17:45Украина возобновила транзит нефти РФ
17:26Важные правила пенсии: Как получить выплату от 10 тысяч гривен
15:55Почему Украина не будет отменять железнодорожное сообщение с РФ
10.05.2019 г.
18:51ПриватБанк - удобный инструмент нажать на болевую точку власти, - эксперт
13:14Агентства по трудоустройству на пороге больших перемен
12:48Китай построит в Украине завод по переработке картофеля
Все новости экономики

Аналитика

10.05.2019

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Украина в трибунале ООН обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, миссия МВФ в скором времени приедет в Украину, в страну вернулись миллионы ...
10.05.2019

Американские разборки в Земле Киевской

Американские разборки в Земле Киевской
Новая серия разборок республиканцев с демократами в Америке связана непосредственно с Украиной и поэтому получила название «Украинагейт». Речь идет о ...
10.05.2019

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Очередной скандал вокруг национализированного в 2016 году «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому и его компаньону Геннадию Боголюбову, ...

Последние новости

11.05.2019 г.
18:50 Мир играет по новым правилам: Германия может отобрать Калининград, - мнение
18:06 Садовый нацелился на кресло премьера
17:48 Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег
17:45 Украина возобновила транзит нефти РФ
17:26 Важные правила пенсии: Как получить выплату от 10 тысяч гривен
17:18 В РФ придумали новую уловку с раздачей паспортов на Донбассе
17:14 В сети показали красноречивые фотографии Керченского моста
15:55 Почему Украина не будет отменять железнодорожное сообщение с РФ
15:44 Что Путин должен Эстонии и при чем здесь Крым, - российский политолог
14:42 "Считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом?": Филарет укорил Епифания за недовольство
14:20 Полицейский убил водителя в Киеве. Первые подробности и спорные моменты (ВИДЕО)
14:01 9 мая 2019 года началась Третья мировая война, - историк
14:00 Закон об украинском языке: В суде поставлена точка
13:50 Минрегион изменил нормы качества асфальта для украинских трасс
13:01 Волкер о Донбассе: Российские боевики ухудшили жизнь русскоязычных, о которых они якобы заботятся
12:15 Определены главные причины возникновения «кома в горле»
11:20 Адвокат Трампа отменил визит в Украину
10:46 В Донецкой области вспыхнула теплоэлектростанция
10:25 Еще одна украинская платежная система получила статус международной
09:58 Сестры Вачовски снимают продолжение для фильма «Матрица»
09:03 В Хьюстоне тонны бензина вытекли в судоходный канал
08:35 Джефф Безос показал космический аппарат для полетов на Луну (ВИДЕО)
08:15 ООС: Противник 12 раз обстрелял украинские позиции
00:07 Радикальную партию Ляшко поведет в Раду Верка Сердючка - нардеп
10.05.2019 г.
23:12 У Порошенко ответили Зеленскому: Украина - не номер в отеле
22:30 Объездную дорогу Житомира планируют расширить до четырех полос
22:00 В Украине спроектировали плавучий мусорозавод (ФОТО)
21:20 Новорожденного сына принца Гарри назвали именем кота герцогини
20:58 ВСУ отвоевали часть оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
20:47 В команде Зеленского подготовили указ о роспуске Верховной Рады (ФОТО)
20:40 Алина Гросу поделилась подробностями девичника в Праге (ФОТО)
20:32 Режим Ким Чен Ина полон решимости бороться с давлением с помощью давления, - эксперт
20:14 Венгерские шестерки Кремля не оставляют в покое Закарпатье, - Злой Одессит
20:00 Назвали простой способ защиты сердца от болезней
19:45 Reuters: Посольство Италии в Венесуэле предоставило дипломатическое убежище стороннику Гуайдо
19:30 Ученые изобрели пластик, который можно повторно переработать
19:12 Зеленский обратился к депутатам с требованием прекратить затягивание назначения даты инаугурации (ВИДЕО)
18:58 К пятой годовщине ареста Сенцова в Москве устроили акцию "Петля для Кремля"
18:51 ПриватБанк - удобный инструмент нажать на болевую точку власти, - эксперт
18:38 Компания Rolls-Royce разработала гибридную энергосистему для лазерного оружия
18:21 The Washington Times: Трамп повысил тарифы на китайский импорт
17:56 В Одессе совершено разбойное нападение на 77-летнего бизнесмена: несчастного били ногами и пытали утюгом
17:32 «Позвоните мне»: Трамп сообщил, что его телефонная линия всегда свободна для переговоров с Ираном
17:17 Супрун рассказала о продукте-"убийце" и как от него отказаться
16:50 В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
16:26 СБУ в столице блокировала деятельность крупной наркогруппировки
16:09 Филарет собирает архиереев ПЦУ, чтобы обсудить возможность восстановления Киевского патриархата под его руководством
16:07 Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины
15:52 В Украине подорожает оформление паспортов
15:45 Украинский школьник изобрел самый экологичный способ переработки резины
15:25 В России силовики "прессуют" издание, проводившее расследование трагедии в Шереметьево
15:15 В Украине предлагают изменить даты основания некоторых городов
15:08 Украинские военные моряки стажируются на британском разведчике, - Злой Одессит
15:00 В Сети показали запуск смартфона Redmi Note 7 в стратосферу на высоту 31 тыс. метров (ВИДЕО)
14:45 Корпорация Apple приобретает новую компанию каждые две-три недели
14:30 Медики перечислили продукты питания, помогающие бороться с депрессией
14:15 В Украине хотят ликвидировать знамениты автомобильный завод
14:00 В Киеве построят новую велодорожку длиной почти 8 километров
13:56 Водителей предупреждают о резком скачке цен на топливо
13:53 Вредна не только газировка: Три стакана сока в день повышают риск заболеваний сердца
Все новости »

Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег

Главная » Последние новости » Новости экономики » Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег
 
Печать Отправить на почту

 

 

В НБУ назвали страны, откуда Украина больше всего получает денежных переводов

В НБУ сообщили о том, что больше всего средств украинцам поступает из Соединенных Штатов Америки и из Израиля. В пресс-службе регулятора рассказали о том, что сильно выросла и сумма внутригосударственных денежных переводов. Так, в первом квартале текущего года объем увеличился примерно на 36 процентов в сравнении с этим же периодом прошлого года. Теперь он составляет 46,77 миллиарда гривен или 1 713 миллионов долларов. В Украине — 531 миллионов долларов — 22,90 процентов от всей суммы денежных переводов, информирует enovosty.com/news.

С начала 2019 года с помощью систем перевода средств в страну поступило более всего средств из Соединенных Штатов Америки (18 процентов) и Израиля (15 процентов).

Кроме того, в пресс-службе Национального банка Украины сообщили о том, что общая сумма денег, полученных в стране с использованием международных систем перевода средств, в 7 раз больше, чем количество денег, отправленных за её пределы. Такая тенденция уже давно привычна для Украины.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 395

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Американские разборки в Земле Киевской
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом"
Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Все статьи


Читайте также

В США работают над созданием «Ниндзя-бомбы»
 Иран не будет вступать в переговоры с США
СМИ: США могут обвинить Россию в валютных манипуляциях
 США создали секретную высокоточную ракету
Недетский троллинг: Кремлю пришла ответка от США на "парад", - мнение
 Израиль заверяет, что не допустит срыва конкурса "Евровидение-2019"
Израиль проводит испытания нового смертоносного оружия в Сирии
 Крупный банк США покидает Россию

Армия

Снайперская винтовка Драгунова
Радиолокационная станция метрового диапазона волн МР-1
Миномет 120-мм M120 (США-Израиль)
Боевая машина пехоты VBCI (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Игорь
КОЛОМОЙСКИЙ
Олег
СКРИПКА
Елена
ЛУКАШ
Лилия
ГРИНЕВИЧ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения

Новая сеть почтоматов InBox открыла франшизу





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рассвет который вы возможно не видели

Все фото »

 