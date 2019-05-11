Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег

Главная » Последние новости » Новости экономики » Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег Не Польша и не Россия: Откуда украинцы получили больше всего денег

Закрыть Отправить

В НБУ назвали страны, откуда Украина больше всего получает денежных переводов

В НБУ сообщили о том, что больше всего средств украинцам поступает из Соединенных Штатов Америки и из Израиля. В пресс-службе регулятора рассказали о том, что сильно выросла и сумма внутригосударственных денежных переводов. Так, в первом квартале текущего года объем увеличился примерно на 36 процентов в сравнении с этим же периодом прошлого года. Теперь он составляет 46,77 миллиарда гривен или 1 713 миллионов долларов. В Украине — 531 миллионов долларов — 22,90 процентов от всей суммы денежных переводов, информирует enovosty.com/news.

С начала 2019 года с помощью систем перевода средств в страну поступило более всего средств из Соединенных Штатов Америки (18 процентов) и Израиля (15 процентов).

Кроме того, в пресс-службе Национального банка Украины сообщили о том, что общая сумма денег, полученных в стране с использованием международных систем перевода средств, в 7 раз больше, чем количество денег, отправленных за её пределы. Такая тенденция уже давно привычна для Украины.