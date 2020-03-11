Мы стоим на пороге экономического кризиса, — Денис Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина стоит на пороге экономического кризиса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что «мы стоим на пороге» финансово-экономического кризиса, информирует enovosty.com/news.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина входит в кризис с гоаздо более сильной экономикой, чем было в 2008 году. Украинские банки имеют гораздо более высокую ликвидность, большой объем золотовалютных запасов, положительный диалог с МВФ

Денис Шмыгаль отметил, что во время переговоров с руководством МВФ Кабмин достиг договоренности о продолжении дальнейшего сотрудничества. На сегодня из восьми требований Украине остается выполнить всего два параметра.