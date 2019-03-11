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Если правильно запустить Соглашение об ассоциации с ЕС, то зарплаты будут как в Польше, — Александр Охрименко

Главная » Последние новости » Новости экономики » Если правильно запустить Соглашение об ассоциации с ЕС, то зарплаты будут как в Польше, - Александр Охрименко
 
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Во всемирном банке сообщили, что Украина сможет достичь уровня доходов населения как в странах Евросоюза, в частности, Польши, в течение следующих 10 лет, если правительство страны обеспечит ежегодный рост экономики в среднем на 7%

С вопросом относительно влияния увеличения ВВП на уровень зарплат в Украине “Экономические Новости” обратились к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что увеличение роста ВВП на 5-7% маловероятно сможет повлиять на соответствующее повышение уровня зарплат в Украине

“Это просто мнение теоретика, поскольку на практике это невозможно. Данное утверждение было сделано на основе теории, согласно которой увеличение роста ВВП на 5-7% приведет к соответствующему увеличению уровня зарплат. Однако, в Украине это невозможно. Потому, что даже если рост ВВП будет увеличиваться больше, чем на 5%, то зарплаты так не вырастут. Также, в Украине ВВП может не увеличиваться, а зарплаты могут расти.

В Украине может увеличиваться зарплата, однако только в связи со спецификой модели нашей экономики. Рост зарплат в Украине может быть связан с ростом аграрного сектора, ростом экспорта и т.д. То есть здесь рост ВВП не всегда срабатывает, поскольку у нас слишком специфическая модель экономики”, — говорит эксперт.

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Относительно осуществления действий, необходимых для роста экономики, то Александр Охрименко акцентирует внимание на том, что необходимо запустить рынок земли и обеспечить эффективное функционирование соглашения об ассоциации.

“Другое дело, что и запуск рынка земли и запуск соглашения об ассоциации очень тяжело даются. Но если это правильно сделать, то это обеспечит рост экономики. Поскольку, например, в Украине нет нефти, но есть земля. Если запустить правильно рынок земли, то это обеспечит существенный рост экономики. И если правильно обеспечить выполнение соглашение об ассоциации, то можно увидеть очень большие возможности для производственной кооперации с ЕС.

Например, что-то наподобие Турции. На сегодняшний момент существует очень много предприятий в Турции, которые работают на ЕС. Это и пищевые предприятия, и предприятия, связанные с производством автомобилей, самолетов и т. д. И благодаря этому Турция достаточно хорошо развивается.

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И если у нас запустить соглашение об ассоциации, то это действительно может привести к тому, что зарплата в Украине будет как в Польше”, — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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