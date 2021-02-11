В Украине появился единственный в Восточной Европе завод по переработке чеснока

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Сырье планируют покупать у населения

В Винницкой области открылся единственный в Восточной Европе завод по переработке чеснока. Об этом написал предан своей станице в facebook Василий Гудзовский, информирует enovosty.com/news.

«Впервые в Украине и Восточной Европе начинает работу завод по комплексной переработке чеснока на полуфабрикаты и специи для различных отраслей пищевой промышленности», — написал предприниматель.

Он также отметил, что на заводе превращают очень капризный, непростой в хранении и переработке овощ на замечательный, ароматный, хорошо оформлен полуфабрикат для отечественных колбасников, кулинаров и пекарей. Сырье для переработки планируют покупать у населения. В комментариях отмечается, что принимать чеснок будут по цене от 30 до 40 гривен в зависимости от его состояния.

Комментаторы отмечают, что сейчас в Украине невыгодно выращивать чеснок на продажу, так как на рынке продают исключительно дешевый китайский продукт.

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