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Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений — уроки Аргентины для Украины

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Скупка земли в Аргентине крупными иностранными финансовыми игроками показала свою неэффективность, что в свою очередь привело к ухудшению жизни людей, проблемам со здоровьем и росту социальной напряженности.

фото: София Гатика (Sofía Gatica), которая потеряла сына из пестицидов, была задержана полицией в провинции Кордова., информирует enovosty.com/news.

Нигде в мире влияние транснациональных финансовых корпораций не приводило к существенному улучшению жизни. Поскольку их основная цель — обогащение, монополия и концентрация всех ресурсов в своих руках. На примере Аргентины очевидно, что она с каждым годом все больше погружается в кредитную зависимость. В свое время власти Аргентины ради сиюминутной выгоды ввели рынок земли, вместо того чтобы развивать экономику страны.

Большая часть сельскохозяйственных земель Аргентины во время неконтролируемой распродажи оказалась в собственности транснациональных агрохолдингов. Изнурительная эксплуатация почв и внедрения монокультур с безмерным использованием токсичных пестицидов тотально уничтожили экологию и привели к ухудшению здоровья людей.

Экологические последствия рынка земли гораздо страшнее экономических, поскольку теряется самое дорогое — здоровье и жизни людей. Из-за угрозы неконтролируемого использования пестицидов и удобрений возможно загрязнение нитратами грунтовых вод, обеднение почвы, превышение содержания нитратов и других опасных веществ в растениеводческой продукции, попадание тяжелых металлов или радионуклидов в продукты питания.

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«Зеленые пустыни» в Аргентине — это обширные площади с посевами ГМО-сои, главной культуры. В этой стране за последние 20 лет, после распродажи земли, объем использования пестицидов увеличился в 8 раз. Такое интенсивное использование пестицидов привело к деградации почв до такой степени, что они даже перестают поглощать дожди, которые затапливают поля, деревни и распространяют ядовитые химические вещества в подземные воды и реки.

Вследствие негативного воздействия пестицидов на местное население, проживающее в сельскохозяйственных провинциях, стремительно растет онкологическая и сердечно-сосудистая заболеваемость, врожденные уродства, генетические мутации, психические и умственные расстройства, а также другие тяжелые болезни. За последние десять лет случаи заболевания детей раком увеличились в 3 раза, а врожденные пороки развития в 4 раза.

Марианна Мояно и Карлос Марсело и их пятеро детей проживают в скромном домике в маленьком городке Рохас. Их домик находится на расстоянии 8 метров от ограждения одного из крупных сельскохозяйственных имений. Земельные имения в Аргентине, которыми обладают «агробароны», обычно огорожены колючей проволокой. Во время распыления пестицидов семья всегда находится в домике, окна и двери плотно закрывают, но химический яд все равно проникает в дом. Бабушка перенесла рак груди, у Марианны тоже рак, а 4-летняя Милагрос, которая родилась преждевременно с пороками сердца, перенесла сложную операцию.

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Аргентина не применяет национальных регламентов по использованию сельскохозяйственных пестицидов, все зависит от местных властей. Расстояния от населенных пунктов, где запрещено распылять пестициды, устанавливаются провинциями. Такие буферные зоны составляют всего 300 — 500 метров в зависимости от решения местных властей.

Доктор Херц (Dr Jorge Herce) имеет 35 лет медицинской практики, согласно его исследованиями стремительный рост количества больных раком за последние 15 лет в Аргентине совпадает именно с началом увеличения площадей с выращиванием ГМО-сои, которая «щедро» поливается пестицидами после открытия рынка земли.

Профессор Верзенаси (Pr Damiañ Verzeñassi) проводил исследования, которые подтверждают связь между бесконтрольным использованием химических удобрений и специфическими патологиями. Детское ожирение, диабет, бесплодие, депрессии, аутизм — нарушения связаны с глифосатом и воздействием гербицидов. К этим порокам развития добавляются еще такие случаи, как сиреномелия (дети-русалки), миеломенингоцеле (расщепление позвоночника). Рак является главной причиной смертности в 25-ти городах, где проводились исследования. 60% диагностированных раковых заболеваний обнаруживают у пациентов, проживающих в зонах непосредственного воздействия пестицидов.

В Национальном Университете в Ла-Плате, профессор Дамиан Дж. Марино (Damiañ J. Marino) с химического факультета является специалистом в области загрязнения окружающей среды пестицидами и нитратами. Во время проведения исследований было обнаружено, что концентрация глифосата в аргентинских реках в 4 раза выше, чем на культивируемом поле. Во многих муниципалитетах ядовитые химические вещества уже проявляются даже в скважинах, которые имеют глубину до 60 метров. Глифосат присутствует даже в воздухе Буэнос-Айреса. Жара и испарения при отсутствии ветра способствует задержке токсического воздуха над городами.

Пабло Е. Пиовано (Pablo E. Piovano), аргентинский фотограф, который начал свою работу еще в 2014 году. После доклада о влиянии химических удобрений и пестицидов на здоровье он решил посетить сельскохозяйственные аргентинские регионы. Встретить пострадавших было очень легко: «Десятки людей открывали мне свои двери, и я снова и снова оказывался в одном и том же страдании «, — Pablo E. Piovano.

Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений — уроки Аргентины для Украины
фото Пабло Е. Пиовано (Pablo E. Piovano) Лукас Техеро, 5 лет, родился с неизлечимой болезнью под названием пластинчатый ихтиоз, вызванный генетической мутацией. Его родители работали на табачном поле и других плантациях, где распыляют такие пестициды, как глифосат и 2,4-D, один из компонентов «Агента Оранж».

Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений — уроки Аргентины для Украины
Колония Алисия, провинция Мисионес, 2014-2015 годы. У Дарио Готин пятеро детей. 20-летний Адемир страдает от сильной умственной отсталости. Его мать Селия, которая уже умерла, во время беременности постоянно находилась в контакте с пестицидами.

Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений — уроки Аргентины для Украины
фото Пабло Е. Пиовано (Pablo E. Piovano) Либеро, провинция Энтре-Риос. Марта Эльза Циан. Каждый раз, выходя из дома защищает себя, чтобы избежать влияния агрохимикатов при воздушном опрыскивании. Марта страдает от хронической дыхательной недостаточности, связанной с гематологической и кардиологической симптоматикой.

Конституция Аргентины, так же как украинская Конституция гарантирует гражданам право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Государство, введя рынок земли, обеспечило защиту собственности, при этом оставив полностью беззащитными своих граждан, которые лишаются здоровья и жизни …

Народ Аргентины вынужден был объединяться и защищать своих детей. Sofía Gatica организовала движение «Матери Итузаинго против транснациональной компании Monsanto». В итоге Monsanto перед ними отступила. Движение матерей Итузаинго началось, когда они увидели, что с их детьми творится что-то ужасное (вокруг города сеяли генетически модифицированную сою, которую обрабатывали раундапом) — дети рождались с тяжелыми пороками развития, резко выросли онкозаболевания, аутизм, лейкоз.

Не закроют ли агрохолдинги и украинскую землю от украинцев оградой из колючей проволоки? К чему приведет изнурительная эксплуатация украинских черноземов в случае принятия рынка земли? Будет ли установлен строгий контроль со стороны государства за использованием пестицидов и химических удобрений на украинских землях? Но главный вопрос, когда мы проедим все деньги с продажи земли — с чем мы останемся?

По материалам Україна проти пестицидів


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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