Эксперт рассказал об ошибках России и «Газпрома» и важных уроках для Украины

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Российское руководство сделало две ошибки, ведущие к осложнению ситуации с рыночной долей «Газпрома».

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Он написал о том, что после того, как руководители России и «Газпрома» осознали реальную силу сланцевого газа, включая успешное распространение технологий его сжижения и регазификации, а также транспортировки, ими были предприняты попытки резкого наращивания сети трубопроводов для поставок газа в Европу:, информирует enovosty.com/news.

«Оба «Северного потока», «Турецкий поток», «Южный поток» имели целью, наряду с расширением возможности транспортировки газа в Европу, исключить Украину из числа транзитеров. Что было вторым побудительным мотивом, после геополитического, для военной агрессии России против нашей страны…

…Украине удалось заключить новый контракт на транзит российского газа на достаточно выгодных условиях. Казалось бы, стоит грустить о том, что поставки российского газа в Европу через нашу газотранспортную систему снизились почти в три раза по сравнению с январем прошлого года — 2,55 млрд. куб. м против 8 млрд. куб. м. Однако, новый контракт заключен на условиях «качай или плати» — сколько ни прокачал, придется платить за весь законтрактованный объем. Поэтому, «Газпром» был вынужден заплатить предусмотренного в договоре объем — 5,2 млрд. куб. То есть, фактически россияне в январе прокачали только 46% от того объема, за который заплатили. Еще одна примечательная деталь — в случае, если «Газпром» будет прокачивать через украинскую ГТС объемы газа, превышающих законтрактованные, в новом транзитном договоре предусмотрены повышающие коэффициенты. Тогда чем больше прокачают газа, тем выше будет тариф. Максимально возможное предусмотрено увеличение тарифа — 45%.

Таким образом, руководство «Газпрома» потратило десятки миллиардов долларов (средств компании и заемных) для строительства трубопроводов, часть из которых не будут загружены на полную мощность, следовательно, срок их окупаемости, что называется, пошел за горизонт. Другая часть построенных трубопроводов вообще может быть не задействована — на «Южном потоке» поставлен крест, его трубы демонтированы, а «Сила Сибири», через который газ должен был идти в Китай, имеет довольно туманное будущее в связи с неясными перспективами КНР как потребителя именно российского газа», — написал эксперт.

Также, Данилишин назвал две важные ошибки, которые сделало российское руководство. Они привели к осложнению ситуации с рыночной долей «Газпрома»:

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«Первая ошибка — политическая. Объявив себя энергетической сверхдержавой, руководство России настолько беззастенчиво использовало энергоносители как оружие политического давления и шантажа, не только Украина, но и другие страны стали или вообще отказываться от закупок газа в России, или значительно сокращать их. Продолжается «парад отказов и сокращений» — например, в прошлом году Турция на 40% снизила закупки российского газа, который замещается поставками катарского СПГ и трубопроводного газа из Азербайджана (причем, турки сократили импорт газа из РФ и в 2018 году). Болгария анонсировала, что уже в этом году снизит импорт российского газа вдвое. Польша в прошлом году сообщила «Газпром» о том, что после окончания контракта в 2022 году не будет его продолжать и полностью откажется от российского газа. Вторая ошибка — технологическая. Ставка была сделана на технологию трубопроводной доставки газа, «Газпром» очень сильно опоздал в вопросе развития технологий транспортировки СПГ. В США, Норвегии, Катаре, Австралии введены крупные мощности по сжижению газа, эти страны успешно решают вопросы с транспортировкой СПГ, его регазификации на терминалах по приему газа в Европе. Крупные европейские потребители газа — Германия, Турция, Италия, Польша — строят мощные терминалы для приема СПГ газа. Поэтому и вытесняется «Газпром» с европейского рынка», — пояснил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Также, глава Совета НБУ рассказал, какие важные уроки из неудач «Газпрома» должна вынести Украина:

«Во-первых, мы должны уже сейчас самым серьезным образом думать о том, чем заменить доходы, которые исчезнут после завершения контракта на транзит российского газа. Исчезнут они не столько потому, что будут введены новые транспортные мощности, которые обходят Украину, сколько потому, что Европа продолжит сокращать покупку трубопроводного российского газа. Во-вторых, мы имеем возможность еще раз убедиться в том, что ставка на старые технологии (трубопроводный способ транспортировки газа) может привести к сильному технологическому отставанию и потерям рынка. По большому счету, мы в аналогичной ситуации — наличие в Украине пусть и крупных, но морально и материально устаревших промышленных предприятий второго технологического уклада не должно успокаивать. В условиях третьей и четвертой промышленных революций продукция этих украинских предприятий будет вытесняться с рынков. Причем не только по международным, но и с нашего внутреннего рынка. В-третьих, сложно предсказать реакцию российского руководства на те неудачи, которые терпит их «национальное достояние».

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Кроме того, Данилишин напоминает о том, что Украине ни в коем случае нельзя прибегать к самоуспокоенности:

«Враг на наших границах по-прежнему опасен. Пораженный враг опасен вдвойне. Что делать? Здесь нам важный пример Израиля, который с момента своего образования в 1948 году, также находился в сложной ситуации, похожей на нашу, но последовательно преодолел все препятствия и стал одной из самых технологичных стран мира, главным образом, благодаря своей военно-технологической программе. Ускоренный переход экономики Украины на инновационно-технологическую модель развития позволит нам существенно усилить свою обороноспособность. При этом синергия и взаимное проникновение — трансферт прорывных технологий из сферы национального ВПК в гражданский сектор экономики и трансферт гражданских технологий в военно-технологический сектор — станут залогом успеха Украины в экономике и военно-политической сфере», — констатировал Богдан Данилишин.