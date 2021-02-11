Деньги по программе «Доступные кредиты» получили только 13% предпринимателей, — Александр Леонов

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Параллельно с действующей программой бизнес-кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине хотят запустить программу по предоставлению ипотеки под 7% за счет Фонда развития предпринимательства

С вопросом относительно возможности реализации данной инициативы в ближайшее время “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что это сложно реализовать, потому что в государстве достаточно проблемная ситуация с финансами

«Конечно, эти программы являются позитивными, поскольку они стимулируют производство. Но для этого нужны деньги, которые государство зарабатывает, а не берет в долг. Потому что сейчас достаточно активно государство занимает на рынке ОВГЗ и таким образом увеличивается долг, который потом придется возвращать.

Ситуация с программой «Большое строительство» тоже достаточно показательная. Потому что там учавствуют шесть компаний, которые приближены к Офису президента. И они фактически разделяют между собой все деньги. А другие компании не попадают в эти списки. Как пример можно также привести реализацию программы «Доступные кредиты 5-7-9%», кредиты по которой получили только 13% из тех, кто подавал заявки.

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И поэтому государству необходимо много сделать, чтобы действительно это явление было массовым и для того, чтобы оно серьезно появлияло на экономическую ситуацию», — сообщает Александр Леонов