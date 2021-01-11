РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

11.01.2021 г.
16:55"Золотые" яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше
07:29Нацбанк рассказал, какие бумажные деньги исчезнут в этом году
10.01.2021 г.
10:00В Украине уже с апреля повысят пенсионный возраст: кого коснется
08.01.2021 г.
17:18Цена нефти Brent впервые за год поднялась выше 55 долларов за баррель
11:17Украинцы в канун ужесточения карантина массово покинули страну
06.01.2021 г.
12:20Новый исторический рекорд. Биткоин продолжает удивлять
12:12Платные дороги в Украине: Кто и когда сможет бесплатно проехаться по новеньким трассам
Все новости экономики

Аналитика

08.01.2021

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Окончание ушедшего 2020 года ознаменовалось забавной суетой в Кремле и его окрестностях. Пока досужая публика пережевывала ежегодную пресс-конференцию ...
31.12.2020

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
2020 год оказался довольно тяжелым и непредсказуемым. Эпидемия коронавируса, которая распространилась по всему миру, создала новую реальность и во многом ...
30.12.2020

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной

Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
В мире началась масштабная вакцинация от коронавируса, который продолжает мутировать, страны встречают праздники в карантинном режиме, а на небе засияла ...

Последние новости

11.01.2021 г.
18:31 Война на Донбассе: Боевики обстреляли украинских военных, есть погибшие
18:04 США ввели санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы
17:51 Twitter больше не поет: Ёлкин меткой карикатурой изобразил нынешнее положение Трампа
16:55 "Золотые" яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше
16:35 "Локдаун" по-украински: Украинцев возмутило видео беспредела полицейских на рынке
16:17 В Виннице прогремел взрыв в детском саду: подробности
15:40 Под Москвой самосвал протаранил колонну военных автобусов. Много погибших, огромная пробка (ФОТО, ВИДЕО)
15:20 В Минздраве озвучили цели введения жесткого карантина в Украине
15:02 Лучшие ужасы 2020: Украинский хоррор покорил мир (ВИДЕО)
15:00 Арнольд Шварценеггер сравнил нападавших на Капитолий США с нацистами (ВИДЕО)
14:47 Интересный факт про рождественские поздравления политиков – Порошенко и Бойко пиарились сами, Медведчук пиарил партию - блогер
14:27 Bitcoin резко обрушился после исторического максимума
14:25 Геополитика вакцин: Почему произошел срыв поставок западных препаратов в Украину, -The New York Times
14:19 ​В Крыму уничтожают редких дельфинов, - "Злой одессит"
14:15 Вакцина от COVID: Что будет, если вместо двух необходимых прививок сделать одну
13:20 В украинских школах заработал новый санитарный регламент: что изменилось
13:00 Демократы в Конгрессе приступают к попыткам сместить Трампа с президентского поста
12:59 NASA опубликовало фото самого большого каньона в Солнечной системе
12:48 Во Франции испытали новейшую ядерную крылатую ракету ASMPA
12:19 Топ-3 самых популярных подержанных авто в Украине
12:00 Лидер КНДР Ким Чен Ын получил новый пост
11:58 Индия вернула Китаю задержанного военного, - Reuters
11:38 В Голландии произошел мощный взрыв (ВИДЕО)
11:19 В Индии бесстрашная собака сразилась со львицей (ВИДЕО)
10:59 ВВС Великобритании получат новейшие ракеты SPEAR (ФОТО)
10:48 В Киеве заметили новый кроссовер от BMW (ФОТО)
10:28 Названы Топ-5 самых дешевых авто
09:58 Ученые обнаружили целебные свойства золота
09:39 Маск хочет продать имущество ради колонизации Марса
09:19 В Украину идут крещенские морозы
08:58 Украина выразила поддержку Индонезии из-за авиакатастрофы
08:39 В Казахстане прошли массовые акции протеста
08:19 Эрдоган рассказал о планах Турции по вступлению в ЕС
08:00 Кейт Миддлтон исполнилось 39 лет: как поздравила герцогиню королевская семья
07:49 В столице рассказали о работе катков во время карантина
07:29 Нацбанк рассказал, какие бумажные деньги исчезнут в этом году
07:20 В Сети показали фото эксклюзивного суперкара Aston Martin (ФОТО)
07:09 США раскрывают все секретные материалы о НЛО
06:57 Microsoft будет создавать цифровые копии людей
06:28 "Сертифицированная канистерапевтка": в Херсоне собака работает в библиотеке
06:02 Tesla выпустила бюджетный электромобиль
00:34 Укргидрометцентр предупредил про снегопады и резкое похолодание
10.01.2021 г.
22:55 Британские истребители F-35 получат крылатые ракеты
22:21 Главное, чтобы носки не покупали: новые яркие фотожабы на локдаун в Украине
22:00 Китай представил официальные рендеры стратегического бомбардировщика нового поколения
20:22 Израильские истребители появились в небе над Бейрутом
20:10 Российской Федерации грозит развал, а Путин потеряет власть - глава американского Фонда Герман Обухов
19:06 Эрдоган отказался от WhatsApp
18:15 Ангела Меркель спрогнозировала "самые сложные недели за время пандемии COVID-19"
17:00 Европейская компания начала испытывать прототип беспилотного «танка»
16:15 Фейсбук и твиттер объявили Трампу войну
15:30 В столице Испании прошел самый сильный за 50 лет снегопад (ФОТО)
14:20 Байден называет Трампа «непригодным», но не поддерживает импичмент
13:15 Капитолий в осаде: яркие кадры исторического события (ФОТО)
12:50 В США арестовали участников штурма Капитолия
12:29 Курьез: кот-почтальон стал звездой Сети
12:10 Три европейские страны совместно разработают истребитель шестого поколения
12:03 Китай не пустил в страну экспертов ВОЗ для изучения происхождения COVID-19
10:30 Во время штурма Капитолия у Нэнси Пелоси украли ноутбук
10:00 В Украине уже с апреля повысят пенсионный возраст: кого коснется
Все новости »

«Золотые» яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Золотые" яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше
 
Печать Отправить на почту

 

 

Уже в этом месяце за десяток яиц в Украине будут править 40 гривен

Цены на яйца в Украине перед Новым годом серьезно выросли, но это не предел. В январе за десяток будут просить 40 гривен. Таким мнением поделилась эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко. Она считает, что причина продолжения роста цен на яйца — это значительное изменение стоимости корма для птицы. В частности, в стране подорожала пшеница, кукуруза, жмых. Кроме того, продолжаются праздники, потому спрос на этот и так популярный продукт продолжает расти, информирует enovosty.com/news.

По словам эксперта, ранее себестоимость десятка яиц составляла 14 гривен, а теперь она выросла до 22 гривен. Именно потому ранее на прилавках выставляли яйца по цене 30 гривен, а теперь цена продолжает рост. Более, Ярина Бойко убеждена в том, что до конца января украинцам придётся платить не меньше 40 гривен за этот товар.

Отметим, сегодня в украинских супермаркетах цена на яйца варьируется от 35 до 38 гривен за десять штук. В союзе птицеводов Украины полагают, что подорожают не только яйца, но и мясо птицы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 112

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Итоги декабря: Бой коронавирусу, новая денежная эпоха и загадочные аномалии Вселенной
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Все статьи





Читайте также

Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
 Яйца уже резко подорожали: Что происходит с ценами в Украине и что будет дальше
Олег Пендзин: "Нафтогаз" ушел от исполнения специальных обязательств по продаже газа населению по дешевой цене
 Без дешевых мандаринов и икры: Как изменились цены на новогодний стол
Украина сократила экспорт яиц почти на 20%
 Кондитеры и пекари резко поднимут цены на свою продукцию. Как это ударит по карману украинцев?
Мы летим в тартарары, выбрав сценарий печатного станка, - Сергей Фурса (ВИДЕО)
 В следующем году украинцев ждёт тотальное подорожание почти всех товаров

Армия

Зенитная ракетная система С-300
Ракетно-артиллерийская система HIMARS (США)
Беспилотный летательный аппарат IAI Heron (Израиль)
Беспилотник-камикадзе «Ятаган-2»
Вся армия    >>

Персоны

Огневич
Злата
Суркис
Григорий
Квиташвили
Александр
Шкиль
Максим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси
Андрей Зубов

Победа демократии в Америке приближает конец многих диктатур - в России, Китае, Беларуси

Такого в Соединенных Штатах еще не было. Столь явная попытка меньшинства навязать свою волю большинству силой.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сайт правительства Хабаровского края 12 часов транслировал нецензурную фразу про Путина (13803)

Врач, который не моется уже пять лет, удивил мир своей историей (11508)

Трампу предложили самолет до Ростова: лучшие мемы и карикатуры дня (8458)






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Автомобильная отрасль

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 