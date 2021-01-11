«Золотые» яйца: В январе цены на популярный продукт взлетят ещё выше

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Уже в этом месяце за десяток яиц в Украине будут править 40 гривен

Цены на яйца в Украине перед Новым годом серьезно выросли, но это не предел. В январе за десяток будут просить 40 гривен. Таким мнением поделилась эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко. Она считает, что причина продолжения роста цен на яйца — это значительное изменение стоимости корма для птицы. В частности, в стране подорожала пшеница, кукуруза, жмых. Кроме того, продолжаются праздники, потому спрос на этот и так популярный продукт продолжает расти, информирует enovosty.com/news.

По словам эксперта, ранее себестоимость десятка яиц составляла 14 гривен, а теперь она выросла до 22 гривен. Именно потому ранее на прилавках выставляли яйца по цене 30 гривен, а теперь цена продолжает рост. Более, Ярина Бойко убеждена в том, что до конца января украинцам придётся платить не меньше 40 гривен за этот товар.

Отметим, сегодня в украинских супермаркетах цена на яйца варьируется от 35 до 38 гривен за десять штук. В союзе птицеводов Украины полагают, что подорожают не только яйца, но и мясо птицы.