Хорошие новости для автомобилистов: Что будет с ценами на бензин в 2019 году?

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В 2019 году цены на бензин могут приятно удивить автомобилистов

В этом декабре стоимость горючего на украинских заправках «похудела» на три гривны, что стало приятным предновогодним сюрпризом для водителей. Главная причина удешевления — падение цены на «черное золото». Так, под конец 2018 года нефть серьезно подешевела, потянув за собой вниз и цену на бензин, информирует enovosty.com/news.

Но и это не предел, так как это продолжительный процесс, имеющий перспективу к продолжению. Цена на бензин на заправках может сбросить еще до трех гривен за литр. Даже если нефть будет и дальше терять в цене, бензин не будет дешеветь очень сильно. Дело в том, что стоимость дизтоплива и бензина в Украине больше зависят от цены в Литве, России и Беларуси. Мы не перерабатываем нефть таких количествах, чтобы этот объем имел влияние на цену. На неё больше влияет курс валюты.

Во Всемирном банке полагают, что в ближайшие два года цены на «черное золото» составит 67 долларов. Цена бензина на украинских заправках будет зависеть и от этой цифры, и о того, как будет вести себя доллар. В НБУ считают, что в этом году за доллар будут давать 29,4 гривны.