Украина активно кормит Европу своей агропродукцией

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина активно кормит Европу своей агропродукцией Украина активно кормит Европу своей агропродукцией

Закрыть Отправить

Украина оказалась в пятерке лидеров экспортёров агропродукции в страны Европейского союза

Еврокомиссия в исследовании о состоянии торговли сельскохозяйственной продукцией поделилась данными, которые свидетельствую активную позицию украинских экспортеров. Так, наша страна оказалась в пятерке государств, которые продали в европейские страны больше всего сельскохозяйственной продукции. А вот на первом месте оказалась Бразилия, которая продавала в Европейский союз продукции на 12 млрд евро. Кроме того, Соединенные Штаты Америки заработали на сельскохозяйственной продукции 11,5 млрд евро. В пятерке лидеров рядом с Украиной оказались китайцы, аргентинцы, швейцарцы, турки и индонезийцы. Эти страны продали продукции на суммы от 4,5 до 5,55 млрд евро, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в отчете говорится о том, что объем импорта из Украины в страны Европейского союза с 2017 по 2018 год немного уменьшился в сравнении с этим же периодом в 2016/2017 годах с 5 млрд 390 млн до 5 млрд 123 млн евро. Вместе с тем, наша страна стала лидером среди поставщиков, где темп импорта аграрных товаров с Евросоюз сильно возрос, так как продукции, доставленной из Евросоюза на территорию нашей страны, увеличилось на 16 процентов.