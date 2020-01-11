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Новые правила для въезда в ЕС. Кого не пустят и что будет с заробитчанами?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Новые правила для въезда в ЕС. Кого не пустят и что будет с заробитчанами?
 
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Украинским заробитчанам сильно усложнят поездки на территорию Евросоюза

Уже в следующем году для поездок на территорию европейских стран необходимо будет пройти дополнительную верификацию. Так, в ЕС вскоре начнет работу система миграционного контроля ETIAS (система авторизации въезда в Европу). Цель нововведений — усиление безопасности в регионе, информирует enovosty.com/news.

Суть в том, что теперь всем проживающим в странах с безвизом, нужно будет подавать краткую информацию о себе перед поездкой. Кроме того, за авторизацию необходимо будет уплатить семь евро (кроме путешественников до 18 и от 70 лет). После этого система будет разрешать человеку посещать страны ЕС либо на протяжении трех лет, либо же до тех пор, пока не закончится действие заграничного паспорта. Какой именно срок получит заявитель, зависит от того, какую информацию он подаст. В целом всё должно проходить автоматически, но если система сочтет человека подозрительным, информация будет перепроверяться «в ручном режиме». Именно потому украинцам советуют не откладывать подачу заявки на последний момент — лучше сделать всё загодя.

В целом, проблем должно быть минимально. Трудности возникнут, если человек попытается обмануть: в таком случае, дорога в Евросоюз будет заказана. Тем не менее, отказ можно будет будет оспорить или же скорректировать информацию, поданную ранее. Плюс — система пояснит причины отказа.

Эксперты полагают, что туристам с этими инновациями станет даже проще. А вот у заробитчан возникнут проблемы. По крайней мере, у тех, кто ездил работать по биометрии. Они должны осознать, что для того, чтобы отправиться на заработки, необходимо обязательно получить приглашение с отметкой «рух безвизовый». Только пока что не понятно, необходимо ли таким людям платить дополнительно семь евро.

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Таким образом, заробитчанам, которые трудились нелегально или же получали приглашение, например, в Польше для работы в Германии, процесс будет серьезно усложнен. По крайней мере, провернуть таким схемы можно будет только один раз. Второй раз — система уже не пропустит.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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