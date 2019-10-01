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В селах и на дорогах: Каждый уголок Украины подключат к скоростному интернету

Главная » Последние новости » Новости экономики » В селах и на дорогах: Каждый уголок Украины подключат к скоростному интернету
 
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Премьер Гончарук намерен сделать так, чтобы в каждом украинском селе заработал скоростной интернет

Новое украинское правительство задекларировало план перевести все административные услуги в страны в режим онлайн. Но это сделать невозможно пока не все уголки страны имеют нормальное покрытие. Потому по плану Кабинета министров, до конца каденции нового правительства, все жители страны должны получить свободный доступ к качественному интернету. Как сообщает Программа деятельности правительстве, которая появилась на сайте КМУ, во всех селах и на всех международных дорогах должен появиться интернет, со скоростью не меньше 30 Мбит за секунду, информирует enovosty.com/news.

Ради реализации этого масштабного плана, в Минцифре начинают глобальную проверку, которая должна показать реальный уровень покрытия страны качественным интернетом.

В документе также говорится о том, что второй шаг — это создание специального портала, с помощью которого можно будет мониторить доступность Сети. Это необходимо для создания Фонда обеспечения интернета в украиснких регионах.

Напомним, пока в Украине роскошью считается 4G, в Европе некоторые компании уже готовы внедрять сети шестого поколения – 6G. Мобильная сеть показывает немыслимую скорость, но пока что имеет ряд важных недостатков.

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Автор: Оксана Ельченко
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