«Моя прелесть»: Украинский банк первым выпустит кольца для оплаты

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Уже скоро для бесконтактного расчета можно будет использовать кольцо

Государственный Ощадбанк и Visa первыми на рынке предложили использовать новый удобный девайс для бесконтактных оплат. Речь идет о керамических кольцах, которые имеют встроенный NFC-чип. По информации, которая появилась на сайте финансового учреждения, инновационный девайс уже можно заказать на сайте банка, стоимость вопроса — 3500 гривен, информирует enovosty.com/news.

Кольцо для бесконтактной оплаты очень удобное в использовании. Для того чтобы рассчитаться за товар или услугу, необходимо поднести девайс к терминалу. В банке убеждают в безопасности такого способа расчета.

Банковское кольцо не содержит металлических деталей, оно сделано из керамики. Его можно не снимать в воде, оно может выдержать глубину до пятидесяти метров. Предзаказ уже доступен на кольца, выполненные в двух цветах — белом и черном.

Напомним, ранее «ПриватБанк» предложил рассчитывать за покупки и услуги с помощью селфи.

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