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Иван Компан: «Важно, чтобы экономика функционировала самостоятельно, а не в ручном режиме»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Иван Компан: "Важно, чтобы экономика функционировала самостоятельно, а не в ручном режиме"
 
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В Минэкономике ожидают роста инфляции в Украине с начала 2021 года, несмотря на ее нынешние низкие показатели.

С вопросом относительно возможности роста инфляции и мер, которые необходимо предпринимать для ее предотвращения, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что действительно возможно повышение цен

«Цены могут вырасти, если государство начнет печатать деньги, чтобы закрыть дефицит бюджета. Поэтому рост инфляции вполне может быть», — отмечает Иван Компан

Относительно того, что необходимо сделать для предотвращения возможного роста инфляции, то профессор Эдинбургской бизнес-школы подчеркивает, что важно «планомерно работать над тем, чтобы экономика хорошо функционировала самостоятельно, а не в ручном режиме»

Читайте: Иван Компан рассказал о влиянии повышения минимальной зарплаты на экономику страны


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 4

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