В деле «Мотор Сич» АМКУ перепутал свои компетенции с финансовыми регуляторами — эксперт

Главная » Последние новости » Новости экономики » В деле «Мотор Сич» АМКУ перепутал свои компетенции с финансовыми регуляторами — эксперт В деле «Мотор Сич» АМКУ перепутал свои компетенции с финансовыми регуляторами — эксперт

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АМКУ (Антимонопольный комитет Украины) не принял к рассмотрению заявку группы DCH на покупку акций ПАО «Мотор Сич».

Пресс-служба DCH разместила информацию об этом на официальном сайте.

По мнению экспертов, ответ ведомства на запрос о концентрации акций ПАО «Мотор Сич» наглядно подтверждает, что АМКУ искусственно затягивает согласование сделки – возможно, под давлением извне.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра обратил внимание, что АМКУ, вернув пакет документов, запрашивает дополнительные данные о возможности концентрации на финансовых рынках из-за того, что DCH и «Мотор Сич» контролируют компании-дочки в этом сегменте: оператор рынка ценных бумаг «Фирма Мотор-Диллер» (контролируется «Мотор Сич»), у DCH — «Девелопмент констракшн холдинг», компания по управлению активами «Геритидж инвестмент менеджмент» и банк «Кредит Днепр».

«Горе-аналитикам из АМКУ не мешало бы подтянуть матчасть: названные ими компании работают в разных сегментах финансовых рынков — здесь даже вероятностью монополизации не пахнет, в каждом из сегментов работают сотни операторов! К тому же, для надзора в финансовом секторе существуют три специализированных государственных регулятора — Нацбанк, Нацфинуслуг и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — у трех финансовых регуляторов нет вопросов к компаниям! Такое впечатление, что в АМКУ возомнили себя структурой с какими-то уникальными компетенциями, превышающими экспертизу трех финансовых регуляторов вместе взятых!», — пошутил Охрименко в ответ на просьбу прокомментировать письмо АМКУ.

Аналитик добавил, что недавно антимонопольное ведомство согласовало DCH покупку банка «Кредит Днепр», поэтому в АМКУ должны прекрасно понимать структуру финансовых рынков, а также тот факт, что концентрация акций «Мотор Сич» не оказывает влияния на расстановку сил на финансовых рынках. «Попытки «заглянуть» в финансовый сегмент бизнеса DCH или «Мотор Сич» — не просто не выдерживают критики, но даже смешны. Антимонопольный комитет недавно выдал согласование на покупку DCH банка «Кредит Днепр», а теперь требует дополнительную информацию?! Как бы проверяют сами себя? АМКУ всё изучал, а на том разрешении на концентрацию еще, условно говоря, «чернила не обсохли»!», — прокомментировал эксперт.

Охрименко в целом очень скептично отозвался о деятельности АМКУ в сфере контроля за недопущением монополизации: «Исходя из последних скандалов, главная компетенция АМКУ — поиск несуществующих черных кошек в темных комнатах, и демонстрация своей важности, когда у нас полный бардак в действительно монопольных секторах, от которого страдают и бизнес, и просто рядовые украинцы! «Заглянуть» туда у АМКУ смелости не хватает?».

Как известно, китайская Beijing Skyrizon и DCH подали еще 4 августа заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с просьбой разрешить концентрацию акций «Мотор Сич». Об этом сообщила материнская китайская компания Beijing Xinwei Technology Group: «Изменение новых партнеров сотрудничества не повлечет за собой существенных изменений в дальнейшей реорганизации. Beijing Skyrizon надеется, что это изменение подтолкнет к быстрому получению одобрения АМКУ, способствовать скорейшему завершению большой реструктуризации внутренних активов», — отмечалось в документе.