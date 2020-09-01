Украинцам рассказали, за что могут аннулировать субсидию

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В Украине с мая проверяют все предприятия-поставщиков услуг

Сегодня в стране действуют 373 постановление КМУ, по которым семьям с долгами могут аннулировать субсидии. С таким заявлением в эфире украинского телеканала выступил заместитель министра соцполитики Украины Виталий Музыченко, информирует enovosty.com/news.

Представитель ведомства напомнил о том, что украинцы получали субсидии двух видов, наличную и безналичную. Наличную получатели государственной помощи получали вместе с пенсией, безналичную — с помощью Ощадбанка на карту или в отделении банков. До конца прошлого отопительного сезона льготник мог самостоятельно выбрать форму получения субсидии.

С начала мая года делается запрос по каждому предприятию-поставщику услуг, и проводится анализ, оплачивал ли льготник, который получал наличные, коммунальные услуги. В случае добросовестной выплаты, он имеет право на дальнейшее получение наличных выплат. Если же у льготника есть задолженности, его переводят на безналичную форму. Если заявитель выплатить все свои долги, он сможет обратиться с заявлением и опять вернуть наличную форму.

Отметим, ранее в Министерстве социальной политики рассказали о том, что даже если льготник не получал выплаты в летний период, это не значит, что ему аннулировали выплаты. Семьи, которым переоформили государственную помощь, продолжат выплачивать субсидии с началом отопительного сезона.

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