Подорожание газа, новые правила для банков и Facebook обновленный: Как меняется жизнь украинцев с 1 сентября

Главная » Последние новости » Новости экономики » Подорожание газа, новые правила для банков и Facebook обновленный: Как меняется жизнь украинцев с 1 сентября Подорожание газа, новые правила для банков и Facebook обновленный: Как меняется жизнь украинцев с 1 сентября

Закрыть Отправить

Школьники будут учиться по новым карантинным правилам

Новая цена на газ , информирует enovosty.com/news.

С начала этого месяца стоимость газа для населения, которые используют тариф «Месячный», вырастет почти в полтора раза. Цена увеличится с 3,24 грн за кубометр до 4,7 грн (не учитывая стоимость доставки). В «Нафтогазе» пояснили это решение ростом цены голубого топлива на европейских хабах перед новым отопительным сезоном. Вместе с тем, такой рост в компании называют «умеренным» и объясняют тем, что в украинских подземных хранилищах сегодня есть большие накопления газа, купленного по невысокой старой цене.

Новые правила банка

Украински банки с 1 сентября должны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов. Делать это они должны «человеческим» доступным языком, чтобы у клиентов не оставалось вопросов. Кроме того, с сегодняшнего дня принимать и передавать на исследование изношенные банкноты могут абсолютно все банки.

Читайте: Российским банкам грозит полное отключение от долларов, - СМИ

Новая «минималка»

С 1 сентября в стране увеличили размер минимальной зарплаты до 5000 гривен (раньше эта сумма составляла 4723 гривен). Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в результате повышения минимальной заработной планы дополнительные поступления в госбюджеты разных уровней будет составлять примерно 1,2 млрд гривен, в Пенсионный фонд – 1,7 миллиардов.

Перемены Facebook

В Facebook в последние дни августа предупредили о том, что с начала сентября больше нельзя использовать классическим интерфейсом. Ранее у юзеров был выбор, теперь — можно пользоваться исключительно новым дизайном, который, к слову, вызывает много нареканий от пользователей.